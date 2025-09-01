La intensa predicción de Mhoni Vidente sobre Nicolás Maduro y Venezuela

El pasado 30 de agosto, Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, exhortó a Estados Unidos a alejarse del territorio y de las costas venezolanas y a ocuparse de los "terribles problemas" que sufre su propio país .

El Gobierno venezolano, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó el martes de que EU planea enviar " un crucero lanzamisiles " y " un submarino nuclear de ataque rápido " a las costas venezolanas la próxima semana.

Maduro pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, interceder para que el Gobierno de EU cese sus "acciones hostiles".

Rodríguez volvió a advertir este sábado que Venezuela será la "peor pesadilla" de EU y que "las peores calamidades del pueblo estadounidense están por venir si ellos se atreven a agredir" a la nación sudamericana.

Además, rechazó los señalamientos por parte de EU de que Venezuela se haya supuestamente convertido en un “Estado narcoterrorista”, lo que la vicepresidenta calificó como " una de las peores farsas y patrañas ".

Por otro lado, este lunes 1 de septiembre, Maduro denunció que 8 barcos militares desplegados por EU con mil 200 misiles y un submarino nuclear "apuntan" al país caribeño, lo que calificó como una "amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal" .

¿Cuál es la predicción de Mhoni Vidente sobre esta situación?

Ante las acciones amenazantes de EU denunciadas por Nicolás Maduro y su gabinete, la astróloga Mhoni Vidente reveló una nueva predicción el pasado viernes .

Según aseguró la cubana, Maduro será arrestado pronto por EU y "entrará Edmundo González como el presidente electo de Venezuela".

Además, aseguró que, debido a esta Maduro sería detenido, " caerá mucha gente y mucho narcotráfico. Así que América Latina está entrando en una etapa mejor ", añadió la vidente.

Asimismo, Mhoni Vidente añadió que Trump contaría con el apoyo de Pam Bondi, Fiscal general del país del norte, para arrestar a Maduro y no invadir Venezuela . " No sé en qué momento tanta gente está trayendo tanta polémica. No es invadir Venezuela, no. Es arrestar a Nicolás Maduro porque es presidente ilegítimo, es un líder del narcotráfico y ha causado dolor a mucha gente ", aclaró la cubana.

Con información de EFE.

