La ONU reivindica a Mandela con llamado contra la pobreza

La ONU reivindicó, en el centenario de su nacimiento, el legado de Nelson Mandela (1918-2013), pero advirtió de que su sueño no estará completado mientras no se termine la pobreza “y no se deje a nadie atrás”.

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, pidió que los valores por los que luchó Mandela, como la paz o el perdón, no se conviertan en “ideales vagos” sino en “acciones concretas que todos podamos llevar a cabo”.

“Superar la pobreza no es un gesto de caridad, sino de justicia. Significa proteger un derecho humano fundamental, el derecho a la vida digna. Mientras la pobreza persista, no habrá libertad”, defendió Guterres citando a Mandela.

En la misma línea, la ministra de Medio Ambiente sudafricana, Edna Molewa, huyó de la complacencia y recordó que, si Mandela viviese, no vería su sueño cumplido porque los ciudadanos de color siguen discriminados de facto. “Su legado no puede ser separado de la necesidad de alcanzar una emancipación real, y ésta es la liberación económica”.