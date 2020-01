Jeanine Áñez confirma candidatura a la presidencia de Bolivia

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció el viernes su candidatura a la presidencia acompañada por el partido del alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, rumbo a las elecciones del 3 de mayo.

"He tomado la decisión de presentarme como candidata... No estaba en mis planes participar en estas elecciones"

Aún no se confirma si Revilla le acompañaría en la fórmula como vicepresidente.

"He tomado la decisión de presentarme como candidata... No estaba en mis planes participar en estas elecciones. En las últimas semanas hemos preparado construir consensos y no los hemos conseguido", dijo Áñez en un acto en el que su partido, Unidad Demócrata, y Sol.Bo, de Revilla, anunciaron su alianza.

Más temprano, Revilla dejó la alianza con el ex presidente boliviano Carlos Mesa y se acercó a Áñez. "Mi partido le va a dar todo su apoyo. Si ella toma un paso adelante en su candidatura, será un honor ser su acompañante", dijo tras inaugurar la Alasita, una fiesta tradicional boliviana donde se adquieren miniaturas de objetos o sueños -casas, dinero, viajes- que se anhela conseguir.

¡Felicidades a todos nuestros artesanos!

Ustedes siempre trabajando sin rendirse ante los desafíos que tienen en frente y en las Alasitas celebramos con fe los deseos de abundancia, prosperidad y reciprocidad de los bolivianos. pic.twitter.com/3rJACoblvu — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) January 24, 2020

Áñez confirmó su postulación después que algunos de sus ministros la hubieran propuesto como candidata.

A horas de que cierren las inscripciones de las alianzas de partidos políticos, éstos buscan unidad para enfrentar a los candidatos de la fuerza política del ex presidente Evo Morales. En paralelo, se espera que el 3 de febrero se oficialice la lista de candidatos ante Tribunal Supremo Electoral.

Áñez, de 52 años, es abogada y militante de la alianza denominada Unidad Demócrata (UD). El partido es liderado por Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, región en el oriente que concentra a los opositores a Morales. UD también solicitó a Áñez que sea su candidata, pero la presidenta aún no ha dado a conocer su posición sobre ello.

Revilla, también abogado de 47 años, es alcalde de La Paz y en los comicios anulados del 20 de octubre le dio su apoyo al expresidente Carlos Mesa, haciéndole un fuerte frente a Morales.

El único frente que ya tiene definido a sus postulantes es el del ex presidente Morales, quien el domingo eligió al ex ministro de Economía, Luis Arce, de 56 años, en medio de rechazo. El ex canciller David Choquehuanca, de origen aymara, en la víspera aceptó esa decisión.

