Japón normará ingesta de alcohol en tripulaciones aéreas

El gobierno de Japón comenzó sus tareas para endurecer las normas sobre bebidas alcohólicas en las tripulaciones de vuelos comerciales, luego de que aerolíneas locales se vieron involucradas en incidentes de ese tipo.

Para empezar fijó el 16 de noviembre como fecha para que Japan Airlines Co. y All Nippon Airways Co. entreguen sus propias medidas para evitar la ingesta de alcohol por sus tripulaciones.

Y a fines de este mismo mes, comenzará a laborar un panel de expertos encargado de elaborar reglas más severas en ese tipo de consumo.

El 28 de octubre un copiloto de JAL fue arrestado en Reino Unido por sobrepasar en 10 veces el límite fijado en alcohol por las normas británicas.

Tres días antes había sido el turno de un piloto de ANA, quien se manifestó indispuesto tras beber en Okinawa, lo que generó problemas en el vuelo que debería de operar.

Entre las medidas que se consideran figura el establecimiento de supervisiones obligatorias para detectar si las tripulaciones han ingerido bebidas alcohólicas.

También se analizará la fijación de límites de concentraciones de alcohol en el organismo de los miembros de las tripulaciones, señaló un despacho de la agencia Kyodo.

Se espera que hacia fines de año esté elaborado un borrador sobre los límites de consumo de alcohol en pilotos, y luego se siga con los correspondientes a personal de apoyo y de mantenimiento.

A la fecha las normas japonesa prohiben la ingestión de bebidas alcohólicas ocho horas antes de comenzar el trabajo, pero no existen límites para ese consumo, no hay pruebas establecidas y cada aerolínea tiene su propia política.

OA