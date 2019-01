Investigarán al presidente de Perú por Odebrecht

La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú aprobó investigar al consorcio Conirsa, que construyó la carretera Interoceánica con la empresa brasileña Odebrecht, por la contratación de una compañía del actual mandatario peruano, Martín Vizcarra, entre 2006 y 2008.

El congresista Yonhy Lescano dijo que “es un acuerdo inconstitucional porque la Constitución Política no permite una acusación al mandatario por un tema de este tipo, dado que sólo puede ser denunciado por traición a la patria, impedir los comicios o el funcionamiento de otros poderes”.

Sin embargo, los legisladores que aprobaron la investigación sostienen que la Constitución no les prohíbe abrir una pesquisa contra el mandatario por un presunto acto de corrupción.

Ayer, el mandatario peruano afirmó: “el pueblo sabe que hay intención de confundir, no de investigar, porque si investigan van a ver que no hay nada absolutamente irregular, porque cuando se dio los servicios el 2006, 2007 y el 2008 yo no tenía ningún cargo político”.

La investigación contra Vizcarra se aprobó en momentos que la Fiscalía investiga a la opositora Keiko Fujimori por presuntos aportes irregulares de Odebrecht a su campaña electoral. También al exmandatario Alan García por los sobornos de esa empresa para ganar la licitación de la Línea del Metro de Lima.