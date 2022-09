Huracán "Fiona" golpea la costa este de Canadá; estos son los daños que causó

El poderoso ciclón "Fiona" golpeó hoy sábado la costa atlántica de Canadá, dejando sin electricidad a más de 500 mil hogares y causando fuertes vientos y lluvias.

Aunque degradada, "Fiona" aún tenía vientos de 137 kilómetros por hora tras tocar tierra como huracán categoría 1 en las primeras horas de la mañana después de azotar el Caribe, informaron meteorólogos.

Nova Scotia Power, que abastece a la provincia de Nueva Escocia, donde impactó "Fiona", reportó más de 400 mil clientes sin electricidad alrededor.

En las otras dos provincias más afectadas, la Isla del Príncipe Eduardo y Nuevo Brunswick, los operadores dijeron que había respectivamente 82 mil y 44 mil hogares sin luz.

En su último boletín de las 11:45 GMT, el Centro Canadiense de Huracanes (CHC) reportó vientos de más de 130 km/h en Nueva Escocia, y señaló que "Fiona" se desplazaba a una velocidad de 55 km/h hacia el nor-noreste.

"Grandes olas han llegado a la costa este de Nueva Escocia y al suroeste de Terranova; podrían superar los 12 metros", dijo.

El NHC estadounidense indicó que a las 13:00 GMT el huracán estaba sobre el golfo de San Lorenzo.

"Nunca habíamos visto condiciones climáticas así", dijo en Twitter la policía de Charlottetown, en la Isla del Príncipe Eduardo.

"Es increíble, no hay electricidad, no hay wifi, no hay red", confirmó el alcalde de la ciudad, Philip Brown, al canal público Radio-Canada. "Se han caído muchos árboles, hay muchas inundaciones en las carreteras", agregó.

Las autoridades de Nueva Escocia emitieron una alerta de emergencia anunciando posibles cortes de energía y aconsejando a los vecinos que permanezcan en sus casas con suficientes víveres para pasar al menos 72 horas.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que la tormenta podría "tener un impacto significativo a lo largo de toda la región" y pidió a todos "tomar las precauciones adecuadas".

En Halifax, capital de Nueva Escocia, las tiendas se quedaron sin recargas de gas propano mientras los residentes locales se apresuraban a abastecerse.

