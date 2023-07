Hunter Biden sorprende y se declara inocente de estos 2 delitos

Hunter Biden se declaró inocente hoy miércoles de dos delitos de evasión impositiva al fracasar un acuerdo con la fiscalía debido a inquietudes expresadas por la jueza del caso.

El hijo del presidente Joe Biden está acusado de evadir el pago de más de 100 mil dólares en impuestos por ingresos de más de 1.5 millones de dólares en 2017 y 2018, y había aceptado declararse culpable a cambio de una condena de dos años de libertad bajo palabra. Ese acuerdo ha quedado en suspenso.

Pero durante la audiencia de hoy se produjo una disputa en la corte acerca de si el acuerdo lo protegía de futuras acusaciones. La jueza federal Maryellen Noreika, que fue designada por el presidente Donald Trump, expresó inquietudes sobre la redacción del acuerdo.

Hunter Biden también fue acusado de posesión de un arma siendo consumidor de drogas, lo cual es un delito más grave. Había celebrado un acuerdo con la fiscalía que especificaba las condiciones bajo la cual se desestimaría ese cargo en su contra. El acuerdo sería válido en tanto cumpliera las condiciones. En caso contrario, se volvería inválido y él podría recibir una pena de hasta 10 años de prisión.

La superposición de acuerdos provocó confusión, según la jueza, quien dijo que los abogados debían desenredar los distintos asuntos para proceder.

"Me parece que ustedes me dicen, 'ratifique el acuerdo y punto, su señoría'. Me parece que esto da primacía a la forma sobre el contenido". Dio plazo de 30 días a los defensores y fiscales para explicar por qué debería aceptar el acuerdo.

El fracaso del acuerdo causó sorpresa, dado que era el producto de largas negociaciones y toma y daca entre el Departamento de Justicia y los abogados de Biden.

Si bien el acuerdo debía despejar el aire para Hunter Biden y evitar un juicio que podría generar semanas o meses de titulares que distraigan la atención, la política sigue siendo tan complicada como siempre, ya que los republicanos insisten en que él obtuvo un trato favorable y el Departamento de Justicia avanza en las investigaciones sobre Trump, el favorito de las primarias presidenciales de 2024 del Partido Republicano.

Trump enfrenta un caso penal estatal en Nueva York y ha sido instruido de cargos por un cargo federal en Florida. Además de eso, Trump recibió la semana pasada una carta del fiscal especial Jack Smith que sugiere que podría ser acusado de otros cargos federales por su intento de aferrarse al poder tras su derrota electoral frente a Joe Biden en 2020.

Los republicanos denuncian que es injusto que el hijo del presidente no tenga que ir a la cárcel mientras que Trump es procesado, y están impulsando en el Congreso sus propias investigaciones en torno a toda faceta de los negocios de Hunter Biden.

El martes, estalló una controversia luego que los republicanos en la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes introdujeron documentos judiciales pidiéndole a Noreika que considere el testimonio de empleados del servicio de rentas internas IRS quienes denuncian que el Departamento de Justicia ha interferido en el caso.

Poco después de que tales papeles fueron introducidos, un secretario de la corte recibió una llamada solicitando que "toda información sensible sobre jurados investigadores, pago de impuestos y Seguro Social" sea mantenida en secreto, según una orden oral de la jueza.

Por su parte, el presidente Joe Biden se ha limitado a decir sobre el caso que "estoy muy orgulloso de mi hijo.

