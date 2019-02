Grupo Internacional pide elecciones en Venezuela

Con un llamado a “elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, de acuerdo con la Constitución venezolana” finalizó el jueves en Montevideo la reunión del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, en la que participaron 14 países europeos y americanos.

Dichas elecciones deberán contar “con todas las garantías necesarias”, según la declaración final leída por el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa y la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini.

La declaración enfatiza que “es crucial” restaurar “la plena democracia, el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto por el mandato constitucional de las instituciones del país, más particularmente la democráticamente electa Asamblea Nacional”.

El llamado a elecciones presidenciales democráticas fue firmado por Uruguay, la Unión Europea, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido.

Hasta ayer Uruguay no había pedido elecciones, sino sólo diálogo entre las partes. La firma significa un giro en su posición con respecto a Venezuela.

Los voceros dijeron que Bolivia no firmó la declaración por no compartir algunos puntos y México tampoco lo hizo por no integrar el Grupo de Contacto Internacional, a pesar de que su canciller participó en la reunión.

La declaración también señala la importancia de desplegar asistencia internacional para paliar la crisis humanitaria que padece Venezuela. Nin Novoa apuntó que “la ayuda humanitaria para nosotros es imperiosa y trataremos de generar los canales para que Venezuela permita ese apoyo”.

Venezuela está sumida en la mayor crisis política y económica de su historia con una hiperinflación de siete dígitos y una severa recesión que se ha extendido por cuatro años consecutivos.