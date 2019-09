Greta Thunberg: las 10 frases más impactantes de la adolescente sueca que planta cara a los líderes mundiales

Ha pasado solo un año desde que el nombre de Greta Thunberng comenzó a aparecer en los medios de comunicación.

Desde entonces, la sueca de 16 años pasó de ser noticia por faltar al colegio para protestar frente al Parlamento de su país, a convertirse en una verdadera líder en la lucha contra el cambio climático.

Su creciente popularidad tiene que ver con sus discursos directos y desafiantes, que no han dejado indiferentes a las autoridades políticas de las grandes potencias.

Esta capacidad de emocionar a la audiencia con sus palabras y gestos quedó demostrado, una vez más, en la apertura de la cumbre del clima en las Naciones Unidas, que se está realizando esta semana en Nueva York.

Allí, la adolescente acusó a los líderes mundiales de omisión y traición frente al cambio climático.

"Nos están fallando. Pero los jóvenes están empezando a entender su traición", dijo.

Pero ¿qué otras frases han marcado el ascendente liderazgo de Greta Thunberng?

1. "No son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son. Incluso esa carga nos la dejan a nosotros, los niños"

En diciembre de 2018 —y siendo aún relativamente desconocida—, la joven asistió a la 24 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24), en Katowice, Polonia.

Asegurando que intervenía en "nombre de la justicia climática", la activista comenzó su discurso acusando a los presentes de hablar solo de "crecimiento económico" por miedo a ser impopulares.

"Nuestros padres discuten el final de Juego de Tronos mientras el planeta se quema", dijo Greta Thunberg al hacer un llamado a sumarse a la protesta general del 20 de septiembre. GETTY IMAGES

"No son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son. Incluso esa carga nos la dejan a nosotros, los niños", agregó.

"Pero a mí no me importa ser popular, me preocupo de la justicia climática y del planeta vivo".

La sueca terminó diciendo que "nuestra civilización está siendo sacrificada para que otros tengan la oportunidad de hacer grandes sumas de dinero".

2. "No quiero que tengas esperanza, quiero que entres en pánico"

En enero de este año —y después de atravesar Europa en tren y dormir en una carpa en medio de la gélida ciudad suiza de Davos—, Greta Thunberg habló frente a los líderes del mundo que se reunieron en el Foro Económico Mundial.

"No quiero que tengas esperanza, quiero que entres en pánico. Quiero que sientas el miedo que yo siento todos los días y luego quiero que actúes", dijo la joven.

"Nuestra casa está en llamas. Estoy acá para decirles que nuestro hogar está ardiendo", añadió Thunberg.

La adolescente sueca decidió no volver a viajar en avión por la huella de carbono. En cambio, se trasladó a Nueva York en este moderno velero. GETTY IMAGES

En aquella ocasión, la adolescente también se refirió a su opción de viajar en tren y no en avión debido a la contaminación. "He dejado de viajar en avión por convicción, porque no quiero decir una cosa y actuar de otra manera".

"Me parece increíble que las personas que están aquí para hablar del cambio climático lleguen en jets privados", agregó.

3. "Nos estamos enfrentando a la sexta extinción masiva y el ritmo de extinción es 10.000 veces más rápido de lo normal"

En un discurso al borde de las lágrimas, Greta Thunberg captó la atención del Parlamento Europeo en abril de este año.

"Alrededor del año 2030, dentro de 10 años, 259 días y 10 horas, habremos llegado a un punto en el que desataremos una reacción en cadena que probablemente supondrá el fin de nuestra civilización", dijo la joven.

Tras ello, agregó que nos estamos "enfrentando a la sexta extinción masiva", señalando que cada día desaparecen 200 especies.

"La erosión del suelo fértil, la deforestación de los grandes bosques, contaminación del aire, pérdida de vida salvaje e insectos, la acidificación de los oceános, son problemas acelerados por un modo de vida que, en la parte más rica del mundo, vemos como un derecho", afirmó.

4. "Mi asperger me ayuda a no creer en mentiras"

Poco después de su intervención en el Parlamento Europeo —y tras una gira en la que se reunió, incluso, con el Papa Francisco— la adolescente habló con la BBC.

En la entrevista, realizada en abril de este año, abordó su síndrome de Asperger.

Entrevista a la joven activista contra el cambio climático Greta Thunberg: "Mi asperger me ayuda a no creer en mentiras"

"Me hace diferente y ser diferente es un regalo", dijo al respecto.

Sosteniendo un cartel que decía "únete a la huelga climática", Greta Tunberg se reunió con el Papa Francisco el 17 de abril de este año. GETTY IMAGES

"El asperger me hace pensar y ver las cosas fuera del marco tradicional. Y no me creo mentiras fácilmente, puedo ver a través de esas mentiras", agregó.

La adolescente, además, aseguró que "si hubiera sido como otros no hubiera comenzado la huelga escolar, no creo que me hubiera preocupado tanto por el cambio climático".

5. "Cuando yo pueda ser política, ya será tarde para actuar"

En una entrevista con EFE en abril de este año en Roma, dijo: "No podemos esperar a que gente como yo crezca y seamos los que estemos a cargo de todo; hay que actuar ahora".

"Hay muchas cosas a las que quiero dedicarme cuando sea mayor", prosiguió.

"La política me parece muy interesante y es una forma de marcar la diferencia, aparte de esto (los actos de protesta). Pero insisto: cuando sea lo suficientemente mayor para convertirme en política, ya será demasiado tarde", agregó.

6. "Nuestros padres discuten sobre el final de Juego de Tronos mientras el planeta se quema"

En mayo de este año, Greta Thunberg hizo un llamado para que personas adultas de todo el mundo se sumaran a la manifestación general contra el cambio climático, que se realizaría el 20 de septiembre.

En la ocasión, la joven escribió una carta que fue divulgada rápidamente.

"Hoy los niños y adolescentes estamos luchando por nosotros mismos, pero tantos de nuestros padres están ocupados discutiendo si tenemos buenas notas, una nueva dieta o el final de Juego de Tronos, mientras el planeta se quema", decía la misiva.

Desde que su imagen comenzó a aparecer en los medios de comunicación, en agosto de 2018, Greta Thunberg ha inspirado a millones de personas alrededor del mundo que han salido a protestar por el cambio climático. GETTY IMAGES

"Los políticos han sabido del cambio climático durante décadas, pero deliberadamente pasaron la responsabilidad de nuestro futuro a manos de especuladores cuya búsqueda de ganancias rápidas amenaza nada menos que nuestra existencia", agregaba.

"Hemos aprendido que si no actuamos por nuestro futuro, nadie dará el primer paso. Somos aquellos por quienes hemos estado esperando".

7. "Es la crisis más importante que ha enfrentado la humanidad jamás"

"Tenemos que cambiarlo todo", dijo la joven sueca en una conferencia organizada por el actor Arnold Schwarzenegger, en Viena, a fines de mayo de este año.

"Es la crisis más importante que la humanidad ha enfrentado jamás", afirmó también Thunberg, agregando que confiaba en la "capacidad de reacción de la humanidad".

"Los humanos tienen una gran capacidad de adaptación (...). Cuando tomamos conciencia (del peligro), actuamos, cambiamos".

8. "Quiero que escuchen a los científicos. Y quiero que se unan detrás de la ciencia. Y luego quiero que actúen"

Una vez más, la creadora del movimiento "Viernes para el futuro" llamó la atención con una desafiante intervención, esta vez frente al Congreso de Estados Unidos.

Saltándose el protocolo, la joven, en vez de dar un discurso, se limitó a presentar el informe de 2018 sobre calentamiento global, del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC).

"Estoy presentando este informe como mi testimonio, porque no quiero que me escuchen. Quiero que escuchen a los científicos. Y quiero que se unan detrás de la ciencia. Y luego quiero que actúen", dijo el 19 de septiembre pasado.

9. "Por favor, guarden sus elogios. No los queremos"

Un día antes de su presentación frente al Congreso de Estados Unidos, la activista dijo a los legisladores: "Por favor, guarden sus elogios. No los queremos".

"No nos inviten aquí para decirnos lo inspiradores que somos sin hacer nada al respecto, porque eso no conduce a nada".

La joven activista se hizo popular en agosto del 2018 al liderar las protestas afuera del Parlamento sueco. GETTY IMAGES

"Sé que lo están intentando, pero no lo suficiente. Lo siento", concluyó en medio de un grupo de trabajo sobre la crisis climática en el Senado estadounidense.

10. "¿Ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, en busca de esperanza? ¿Cómo se atreven?"

Sin duda que una de las intervenciones más sorprendentes de la joven activista fue en la apertura de la cumbre del clima en las Naciones Unidas, este lunes.

"Todo esto está mal. Yo no debería estar aquí arriba. Debería estar de vuelta en la escuela, al otro lado del océano. Sin embargo, ¿ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, en busca de esperanza? ¿Cómo se atreven?", dijo.

Visiblemente emocionada y enojada a la vez, la adolescente sueca agregó:

"Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. Y sin embargo, soy de los afortunados".

"La gente está sufriendo. La gente se está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando".

"Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y de lo único que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?".

