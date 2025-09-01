Lunes, 01 de Septiembre 2025

Maduro hace ESTE ofrecimiento a Trump para luchar contra el narcotráfico

Maduro le dirigió el mensaje a Trump en una conferencia de prensa 

Por: EFE

Maduro dijo que los elementos de seguridad están "totalmente a la orden" para coordinar con los países de Sudamérica y Centroamérica "una sola estrategia". EFE / R. PEÑA / ARCHIVO

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció este lunes a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, así como a los Gobiernos latinoamericanos, la experiencia del país caribeño en la lucha contra el narcotráfico, con el fin de "acabar" con el comercio ilegal de narcóticos en el continente.

"Si usted, presidente Trump, en serio quiere hablar de una lucha para acabar con el narcotráfico, Venezuela tiene la experiencia, modestamente tenemos la experiencia y los resultados concretos", dijo el líder del chavismo en una conferencia de prensa.

El mandatario señaló que la Superintendencia Nacional Antidrogas (SNA), los cuerpos policiales y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela también están "totalmente a la orden" para coordinar con los países de Sudamérica y Centroamérica "una sola estrategia" contra el narcotráfico, "si de verdad se quisiera enfrentar ese problema", que es, agregó, uno de los "muchos otros que tiene el continente".

