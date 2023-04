¿Francia está renovando sus tradiciones religiosas? Un sacerdote francés fue amenazado de muerte luego de realizar, en su templo, una celebración con un espectáculo de "pole dance", lo que conmocionó a su comunidad.

Daniel Boessenbacher, sacerdote de la iglesia protestante Saint-Guillaume en Estrasburgo, en el este de Francia, alertó a las autoridades locales luego de que recibiera cartas amenazantes después del espectáculo. "El responsable de la parroquia y una persona en el servicio cívico encontraron dos cartas deslizadas por debajo de la puerta", contó, asegurando que "no tiene duda" de que están relacionadas con el mencionado espectáculo.

Los hechos ocurrieron la semana pasada, cuando la asociación Crossed Passions (Pasiones entrelazadas) alquiló el recinto para dar dos representaciones en donde se mezclaría el canto lírico, el baile y el pole dance. Tras el anuncio del espectáculo se lograron vender mil entradas, mismas que se agotaron rápidamente.

Sin embargo, tras la presentación, el sacerdote de 54 años, quien calificó el espectáculo como "seductor pero suave", lamentó que algunas personas no pudieran apreciar la exhibición. De acuerdo con el Clarín, una de las cartas amenazantes que recibió decía "decapitar a los feligreses", diciendo "esto no es una iglesia, es un cabaret". Una de las cartas anónimas pedía "decapitar a los feligreses", quejándose: "No es una iglesia, es un cabaret".

Mientras que en la otra pedían la cabeza del párroco: "Debemos cortarle la cabeza porque le dio la llave de nuestra santa iglesia a esta serpiente danzante". Tras encontrar las cartas anónimas, Boessenbacher dijo que se habían encontrado copias del programa de la noche anotadas con comentarios que incluían "morirás" o "vas a ir al infierno" debajo de la puerta de la iglesia.

"Estamos acostumbrados a las reacciones, pero no a las amenazas de muerte", afirmó. "No me disuaden en absoluto", continuó. "Creo que la iglesia necesita abrirse al mundo", sostuvo.

