Expertos republicanos en seguridad nacional dicen que Trump es "inepto"

Más de 70 republicanos que ocuparon cargos de seguridad nacional en el gobierno de Estados Unidos afirmaron que el presidente Donald Trump "carece del carácter y la competencia para conducir esta nación", en una carta difundida este viernes por los medios.

"Ha incurrido en comportamientos corruptos que lo hacen inepto para servir como presidente"

"Nos preocupa profundamente el curso de nuestra nación bajo la conducción de Donald Trump", indicaron los firmantes en la carta, entre los que están el ex director de la Agencia Central de Inteligencia Michael Hayden, el ex director de Inteligencia John Negroponte y el ex secretario de Defensa Chuck Hagel.

"Trump ha demostrado que carece del carácter y la competencia para conducir esta nación y ha incurrido en comportamientos corruptos que lo hacen inepto para servir como presidente", continuó la misiva.

Los ex funcionarios que firmaron la carta, entre ellos también el ex director de la Oficina Federal de Investigaciones William Webster, ocuparon cargos de seguridad nacional en las Presidencias de Ronald Reagan, George W. Bush, George H.W. Bush y también en la de Trump.

El texto afirma que Trump "ha dañado gravemente el papel de EU como líder mundial", "ha solicitado la influencia extranjera y ha socavado la confianza en nuestra elección presidencial", "se ha alineado con dictadores" y "ha insultado a nuestras fuerzas armadas, las agencias de inteligencia y diplomáticos".

Trump "ha socavado el imperio de la ley", "ha deshonrado la Presidencia", "ha dividido nuestra nación", "ha atacado y vilipendiado a los inmigrantes", y "ha puesto en peligro la seguridad de EU" al trastornar el funcionamiento de las agencias de seguridad nacional.

Por todo ello, concluyeron, "estamos firmemente convencidos de que en el mejor interés de nuestra nación el (ex) vicepresidente Joe Biden sea elegido como el próximo presidente de Estados Unidos, y votaremos por él".

La Convención Nacional del Partido Demócrata concluyó este jueves después de hacer oficial la candidatura de Biden para las elecciones del 3 de noviembre, en las cuales Trump busca un segundo mandato.

Durante la convención, otras figuras republicanas prominentes declararon su respaldo a la candidatura de Biden, incluido el ex gobernador de Ohio John Kasich.

En junio, el ex secretario de Estado Colin Powell dijo que votaría este año por el candidato demócrata porque Trump "miente".

Cuando faltan 74 días para la elección, todas las encuestas dan a Biden una ventaja entorno a los 10 puntos porcentuales sobre Trump, pero el presidente cuenta con un apoyo firme entre los republicanos.

OA