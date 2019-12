Ex ministro de Evo Morales viaja a México para recibir asilo

El ex ministro de Economía de Bolivia, Luis Arce Catacora, y la ex adjunta de la Defensoría del Pueblo, Tamara Núñez del Prado, abandonaron este viernes su país, rumbo a México, donde recibirán asilo político.

Con ello Arce Catacora y Nuñez del Prado se suman a la lista de ex funcionarios bolivianos que han recibido asilo político en territorio mexicano en el último mes, incluido el presidente dimitente Evo Morales.

El portal de Educación Radiofónica de Bolivia informó que Arce Catacora abordó un avión en el aeropuerto de El Alto, con destino a Lima, Perú, para luego viajar a México.

Partió rumbo a México����el mejor Ministro de Economía que tuvo la Historia de Bolivia (LUIS ALBERTO ARCE CATACORA). Un gran revolucionario de la Economía Boliviana!

Luis Arce y Evo Morales pusieron a Bolivia en 1er lugar en Crecimiento Económico de América Latina, sigue... pic.twitter.com/pd6Rrqdoo9 — Laia Karly (@LaiaKarly) December 6, 2019

El ex ministro, quien se encontraba refugiado en la embajada de México en Bolivia, denunció demoras en el salvoconducto que le entregó el gobierno de La Paz, y aseguró que fue víctima de hostigamiento policial en la terminal aérea.

Arce Catacora agradeció a través de su cuenta en Facebook, a la embajadora de México, María Teresa Mercado, a la de Uruguay, y a un representante de la sede diplomática de Argentina, el haberlo acompañado hasta la terminal aérea y brindarle protección ante la agresión de la policía.

Los diplomáticos "trataron de parar los abusos y permanente hostigamiento de la policía boliviana en el Aeropuerto de El Alto, que pese a contar con un salvoconducto emitido por su gobierno, no lo respetaron y tuvieron que llamar al ministro de gobierno para que con su autorización" migración acatara el salvoconducto que la misma dependencia emitió, denunció.

En su texto publicado en la red social, el ex ministro agradeció "al gobierno mexicano por haberme otorgado asilo político en ese hermano país, por lo que hoy me ausentó de Bolivia rumbo a México, donde desde allí podré trasladarme a Brasil para continuar con mis exámenes médicos periódicos y no descuidar mi salud".

Luego expresó su "solidaridad con mis compañeros ex ministros y ex autoridades que continúan en la embajada de México en La Paz, que pese a contar ya con el asilo político por parte del gobierno mexicano, permanecen sin el salvoconducto necesario, lo que significa una violación de la Convención del Asilo Diplomático de 1954 por parte del actual gobierno de facto".

Arce enlistó los principales logros económicos del gobierno de Morales y afirmó que "me voy del país con la satisfacción del deber cumplido".

Evo Morales está asilado en México desde el 12 de noviembre pasado luego de que dos días antes presentara su renuncia a la Presidencia de Bolivia, país que gobernó desde 2006.

