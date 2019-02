Ex Miss Costa Rica denuncia a Óscar Arias por abuso sexual

Una ex miss Costa Rica presentó la segunda demanda penal por abuso sexual contra el expresidente Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz en 1987, informó este viernes la prensa.

La mujer elevó la denuncia este jueves en los tribunales acompañada de su abogado, informó el sitio de noticias ameliarueda.com.

Es la segunda denuncia penal contra Arias, dos veces presidente de Costa Rica (1986-1990 y 2006-2010), luego de que el lunes la médica Alexandra Arce von Herold lo acusara por un caso de acoso sexual ocurrido en 2014.

La ex miss Costa Rica Yazmín Morales, una filóloga de 48 años, contó este viernes al diario local La Nación que se animó a presentar su queja tras conocer la denuncia de Arce von Herold.

"Me acuerpé mucho en esa muchacha. Si lo hizo una joven como ella, ¿por qué no yo, que representé a Costa Rica en concursos de belleza?", dijo al diario.

Esa primera denuncia empujó a cuatro mujeres a revelar situaciones de abuso que vivieron a manos del ex mandatario, reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 1987 como autor de un plan para terminar con las guerras en Centroamérica.

Tras ese caso, Arias publicó un comunicado en el que negó tajantemente la versión y adelantó que no se pronunciará más sobre el tema.

Morales aseguró a ameliarueda.com que en 2015, cuando sufrió el acoso, buscó asesoría legal para presentar su caso ante la justicia, pero tres abogados le recomendaron no acusar a Arias, la figura política más influyente del país centroamericano.

Tras la revelación de la demanda de Arce von Herold, Morales hizo un nuevo intento de denuncia, pero los primeros abogados que consultó no aceptaron llevar su caso.

"Logré encontrar a uno (abogado) que sí decidió ayudarme y acompañarme hoy (jueves) a presentar la denuncia", comentó la mujer, citada por ameliarueda.com.

En su demanda señaló que el abuso ocurrió en 2015 en la casa de Arias, donde acudió invitada por el ex presidente a través de una red social para obsequiarle con un libro.

"Él se puso frente a mí, se atravesó en la puerta que se encontraba cerrada, yo soy más alta que él, sin embargo, él me agarró la cabeza, yo andaba cabello suelto, me acercó a la fuerza al cuerpo de él, luego con una de sus manos me tocó mis senos por encima de la ropa y luego me dio un beso en contra de mi voluntad", narró en la denuncia.

El socialdemócrata Partido Liberación Nacional anunció este jueves que Arias se apartó de la agrupación mientras se investiga su caso.

OF