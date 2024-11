Estados Unidos vs Google: ¿El fin del monopolio tecnológico?

Esta semana concluyó el juicio que el gobierno de Estados Unidos emprendió contra Google por presuntas prácticas monopólicas. Leonie Helen Molhomme Brinkema, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, deberá emitir su veredicto antes de que termine el año.

La fiscal principal, Taver Wood, comparó el caso con la novela Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, publicada en 1859 en la revista All the Year Round. La novela, ambientada en los albores de la Revolución Francesa, se desarrolla en dos países, Inglaterra y Francia, y dos ciudades, Londres y París.

En la obra, Londres simboliza la estabilidad y la vida ordenada, mientras que París refleja agitación y cambio. Wood relacionó el juicio contra Google con las primeras líneas del libro:

"Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos; la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada; caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, sólo es aceptable la comparación en grado superlativo" .

Ari Paparo, autor del artículo “DOJ v Google Closing Arguments. A tale of two cities”, publicado en Monopoly Report, señala que la acusación del Departamento de Justicia contra Google puede resumirse en seis puntos:

La definición de mercado propuesta es válida. Google posee un poder de monopolio en esos sectores. La compañía ha adoptado conductas anticompetitivas. Esas conductas no son justificables bajo la legislación vigente. No existen razones de diseño de producto que justifiquen estas prácticas. Los argumentos de Google para refutar estas acusaciones no tienen fundamento.

El juicio ha generado interés entre quienes buscan limitar el poder de las grandes empresas tecnológicas. Según un texto publicado en la revista Wired, titulado The Beginning of the End of Big Tech, 2025 podría marcar el inicio del declive de estas firmas. Su autor, Heredith Whittaker, señala que tanto los políticos como las empresas de capital riesgo han comenzado a distanciarse de los gigantes tecnológicos y a plantear alternativas más abiertas y confiables.

En sus inicios, compañías como Google, Apple, Meta (antes Facebook), Microsoft y Amazon promovieron ideales ambiciosos. Sin embargo, con el tiempo, estos valores se han visto cuestionados, Google, por ejemplo, adoptó como lema “don’t be evil” (no seas malvado), pero este idealismo se desvaneció rápidamente.

