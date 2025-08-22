El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ratificó ayer el plan militar para tomar Gaza y, al mismo tiempo, ordenó iniciar negociaciones para una tregua.

“Estamos en la fase de toma de decisiones. Llegué hoy a la División de Gaza (del Ejército israelí) para aprobar los planes que las Fuerzas de Defensa de Israel nos presentaron a mí y al ministro de Defensa para tomar la ciudad de Gaza y derrotar a Hamás”, dijo en un comunicado en video emitido por su oficina.

“Al mismo tiempo, ordené iniciar negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y el fin de la guerra en términos aceptables para Israel”, añadió. “Estos dos objetivos -derrotar a Hamás y liberar a todos nuestros rehenes- van de la mano”, concluyó.

Se estima que en el enclave palestino permanecen 50 rehenes, de los cuales 20 siguen con vida.

Al mismo tiempo, al menos 62 mil 192 gazatíes han muerto por ataques israelíes desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre de 2023, según autoridades sanitarias controladas por el Gobierno del grupo islamista Hamás.

Según fuentes gazatíes, se han intensificado en los últimos días los ataques y bombardeos en los alrededores de la capital del enclave, así como la demolición de viviendas.

CT