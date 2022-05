Según fuentes de la agencia Efe, Estados Unidos (EU) extendió una invitación a España para que acudiera a la Cumbre de las Américas; el convite lo dio Antony Blinken, secretario de EU, quien según las fuentes le extendió la cortesía a José Manuel Albares, que en caso de acudir, representaría a España.

Esta noticia surge entre la duda de si el país de las libertades cambiará su eterna postura y permitirá que acuda a la Cumbre algún representante cubano, pues según fuentes anónimas, Joe Biden estaría considerando que Cuba participe como observador.

Sin embargo, queda poco claro si es que Cuba aceptaría una invitación de tal índole.

Aun así, desde EU apuntan a que Cuba, Venezuela y Nicaragua no serán invitados, algo que podría en juego la participación del Presidente López Obrador y del presidente boliviano, Luis Arce; por su parte, Jair Bolsonaro no ha confirmado su participación por lo que aún no se puede contar con su presencia.

"El próximo mes, en la #CumbreDeLasAméricas, continuaremos formulando una respuesta colaborativa a la migración irregular en todo nuestro hemisferio donde el tema es particularmente crucial." - @SecBlinken pic.twitter.com/HfZoNjXuNP — Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) May 20, 2022

La primera participación de Estados Unidos desde 2015

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, advirtió que Joe Biden sería el primer presidente estadounidense en participar en la Cumbre de las Américas desde 2015, año en el que participó Barack Obama, pues Donald Trump mandó a su vicepresidente Mike Pence en 2018.

“La prioridad de nuestra agenda es que trabajemos juntos sobre los desafíos centrales que enfrenta nuestro hemisferio”, señaló Price.