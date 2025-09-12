El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió ayer una respuesta no violenta al asesinato de su aliado Charlie Kirk, un activista de derecha asesinado a tiros.

“Él era un defensor de la no violencia. Esa es la forma en que me gustaría que la gente respondiera”, dijo Trump a los periodistas.

“Estoy realmente preocupado por nuestro país. Tenemos un gran país, pero tenemos un grupo de lunáticos de la izquierda radical, absolutamente lunáticos, y vamos a resolver ese problema”, dijo Trump en el exterior de la Casa Blanca antes de partir a Nueva York, donde tiene previsto pasar el fin de semana.

El republicano ya acusó en la víspera a la retórica de “la izquierda radical” de ser directamente responsable del “terrorismo” que está detrás del asesinato de Kirk.

Al ser preguntado sobre si tenía información que apunte a la motivación del asesino, al que calificó de “auténtico animal”, indicó que sí la tiene, pero que la compartirá más tarde.

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de Estados Unidos, falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado la Universidad Utah Valley en la localidad de Orem.

CT