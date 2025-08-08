En el plano político-económico interno, el presidente Donald Trump anunció ayer la nominación de Stephen Miran, actual presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, para ocupar un puesto temporal en la junta directiva de la Reserva Federal (Fed).

“Es un gran honor para mí anunciar que he elegido a Stephen Miran, actual presidente del Consejo de Asesores Económicos, para ocupar el puesto recién vacante en la junta de la Reserva Federal hasta el 31 de enero de 2026”, señaló Trump en su plataforma Truth Social.

Miran cubriría la vacante dejada por la gobernadora Adriana Kugler, designada por Joe Biden, que dejará su cargo mañana. Si el Senado aprueba la nominación, su mandato concluirá el 31 de enero de 2026.

Esta designación representa la primera oportunidad de Trump para ganar influencia en la Fed, un organismo que goza de independencia y con el que el presidente ha mantenido tensiones. Trump ha criticado repetidamente al presidente del banco central, Jerome Powell, por mantener las tasas de interés a corto plazo en niveles altos.

Defensor de los recortes de impuestos sobre la renta y de los aumentos de aranceles impulsados por Trump, Miran ha sostenido que esa combinación puede generar suficiente crecimiento económico para reducir los déficits presupuestarios. También ha minimizado el riesgo de que los aranceles deriven en una mayor inflación, un punto central de preocupación para Powell.

La nominación se produce en un momento en que la política monetaria estadounidense se encuentra bajo el escrutinio de los mercados, con las tasas de interés como una de las principales variables que influyen en el consumo, la inversión y el comportamiento de los precios a nivel global.

CT