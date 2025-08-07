Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos salieron de la parte trasera de un camión de alquiler para realizar arrestos en una tienda de Los Ángeles, una redada migratoria que un funcionario de la agencia llamó “Operación Caballo de Troya”.

El operativo de primeras horas de la mañana de ayer cerca del centro de Los Ángeles se produjo apenas días después de que un tribunal federal de apelaciones ratificó la orden de un juez federal que prohíbe al gobierno del presidente Donald Trump llevar a cabo detenciones y arrestos indiscriminados en materia de inmigración en el Sur de California.

“Para aquellos que pensaban que la aplicación de las leyes de inmigración había cesado en el Sur de California, piénsenlo de nuevo”, señaló el fiscal federal interino, Bill Essayli, en redes sociales después de la redada. “La aplicación de las leyes federales no es negociable y no hay santuarios fuera del alcance del gobierno federal”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) no respondió a mensajes en busca de detalles sobre el operativo, incluyendo el número de personas que fueron arrestadas. El jefe del sector de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, republicó en sus redes sociales sobre los arrestos de ayer, refiriéndose a las acciones como “Operación Caballo de Troya”.

Fotografías publicadas mostraban el momento en que se abría la puerta trasera del camión de alquiler de Penske, mientras salían varios agentes uniformados y armados. Un portavoz de Penske Truck Rental dijo que la compañía inició una investigación sobre el uso de sus vehículos por parte de funcionarios federales, asegurando que sus regulaciones prohíben transportar personas en los compartimientos de carga.

“La compañía no fue informada que sus camiones serían utilizados en el operativo de hoy (ayer) y no autorizó esto”, indicó el portavoz Randolph P. Ryerson en un correo electrónico. “Penske se pondrá en contacto con el DHS y reforzará su política para evitar el uso indebido de sus vehículos en el futuro”.

Desde junio, la región de Los Ángeles se ha convertido en un campo de batalla en la agresiva estrategia migratoria de la Casa Blanca, la cual desató protestas y el despliegue de la Guardia Nacional y marines durante más de un mes. Agentes federales han detenido a inmigrantes sin estatus legal para estar en Estados Unidos en tiendas como la de ayer, autolavados, paradas de autobús y granjas. Durante las redadas también se ha detenido a algunos ciudadanos estadounidenses.

Quitan límite de edad para reclutar agentes en ICE

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció ayer que eliminará los límites de edad para nuevas contrataciones en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de una masiva inyección de fondos aprobada por el Congreso.

En un comunicado, la dependencia informó que suspenderá las restricciones de edad para permitir que “aún más patriotas califiquen para unirse al ICE”, la agencia encargada de localizar, arrestar, detener y deportar a personas sin permiso legal de permanencia en el país. Esta decisión forma parte de los esfuerzos para avanzar en la agenda de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump.

A principios del verano, el Congreso aprobó un proyecto de ley que asigna recursos a ICE para contratar a 10,000 empleados adicionales. Hasta ahora, los aspirantes debían tener entre 21 y 37 años, o hasta 40 en ciertos cargos. A partir de ahora, los interesados podrán postularse desde los 18 años.

El Departamento aclaró que todos los reclutas deberán aprobar exámenes médicos, pruebas de detección de drogas y una evaluación de aptitud física.

AP

CT