Las autoridades de inmigración de Estados Unidos informaron que detuvieron a 475 personas, la mayoría de ellas ciudadanos surcoreanos, cuando cientos de agentes federales allanaron el extenso sitio de fabricación en Georgia donde la automotriz surcoreana Hyundai produce vehículos eléctricos.

Steven Schrank, el agente principal de Investigaciones de Seguridad Nacional en Georgia, dijo en una conferencia de prensa el viernes que la redada fue el resultado de una investigación de varios meses sobre acusaciones de contratación ilegal en el sitio, y fue la “mayor operación policial en un solo sitio” en las dos décadas de historia de la agencia.

La redada se llevó a cabo en uno de los sitios de fabricación más grandes y más destacados de Georgia, donde Hyundai Motor Group comenzó a fabricar vehículos eléctricos hace un año en una planta de 7 mil 600 millones de dólares.

El sitio emplea a unas mil 200 personas en un área a unos 40 kilómetros al oeste de Savannah, donde las comunidades para dormir se entremezclan con granjas. El gobernador Brian Kemp y otros funcionarios lo han promocionado como el mayor proyecto de desarrollo económico en la historia del Estado.

Los agentes centraron su operación en una planta adyacente que aún está en construcción, en la que Hyundai se ha asociado con LG Energy Solution con el fin de producir baterías para vehículos eléctricos.

Los registros judiciales presentados esta semana indicaron que los fiscales no saben quién contrató a los que llamaron “cientos de extranjeros ilegales”. La identidad de la “empresa o contratista real que contrata a los extranjeros ilegales se desconoce actualmente”, escribió la fiscalía federal en un documento judicial.

El gobierno suroreano expresó “preocupación y pesar” por la operación contra sus ciudadanos.

Los surcoreanos rara vez son detenidos en redadas migratorias en comparación con otras nacionalidades. Sólo 46 surcoreanos fueron deportados durante el período de 12 meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, de las más de 270 mil deportaciones para todas las nacionalidades, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Las actividades comerciales de nuestros inversores y los derechos de nuestros ciudadanos no deben ser infringidos injustamente en el proceso policial de Estados Unidos”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Lee Jaewoong, en una declaración televisada desde Seúl.

Lee indicó que el ministerio está enviando diplomáticos de su embajada en Washington y del consulado en Atlanta al sitio, y planea formar un equipo de respuesta en el lugar.

Autoridades migratorias desconocen exactamente cuántos de los 475 detenidos eran coreanos, pero que constituían la mayoría. Aún no se ha acusado a nadie de ningún delito, pero señalan que la investigación está en curso.

AP

Inversión bajo la mira

Hyundai comenzó a producir vehículos eléctricos en Georgia en septiembre del año pasado. Unos meses después, el presidente ejecutivo de Hyundai Motor Group, Euisun Chung, -durante una presentación en la Casa Blanca con Trump- le dio crédito al presidente por la decisión de la compañía de crear más empleos estadounidenses al construir una fábrica de vehículos eléctricos en ese Estado.

“Nuestra decisión de invertir en Savannah, Georgia, creando más de 8 mil 500 empleos estadounidenses, se inició durante mi reunión con el presidente Trump en Seúl en 2019”, declaró Chung en el evento de marzo.

Se tiene programado que la planta de baterías operada por HL-GA Battery Co. -una empresa conjunta de Hyundai y LG Energy Solution- comience a operar el próximo año.

Las operaciones en la planta de fabricación de vehículos eléctricos de Hyundai no se interrumpieron a consecuencia de la redada, señaló su portavoz, Bianca Johnson.

CT