El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Venezuela que si sus cazas ponen a las fuerzas de su país “en una situación peligrosa” estos “serán derribados”, apenas horas después de que el Pentágono confirmara que dos F-16 venezolanos sobrevolaron un destructor estadounidense en el Caribe.

“Yo diría que van a meterse en problemas”, declaró Trump tras ser cuestionado por los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca sobre este hecho.

El mandatario fue cuestionado después de que el Departamento de Defensa -rebautizado como Departamento de Guerra- denunciara que dos cazas F-16 venezolanos sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe.

El Pentágono calificó este acto como una “maniobra provocativa” para interferir con las acciones contra el “narcoterrorismo”.

Días antes, Estados Unidos atacó una supuesta narcolancha, causando la muerte de once traficantes que según Washington, pertenecían a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, a la que relacionan con el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro.

Ante la pregunta de cómo reaccionaría si percibe una amenaza real por parte de aviones venezolanos, Trump fue tajante. “Yo diría, general, si ellos hacen eso, usted tiene la opción de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo?”, afirmó dirigiéndose al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor conjunto, y a Pete Hegseth, jefe del Pentágono.

“Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que usted, o sus capitanes, pueden tomar la decisión sobre qué hacer”, añadió.

Preguntado sobre qué tan cerca llegaron los aviones, Trump no quiso entrar en detalles: “No quiero hablar de eso. Pero si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados”.

Las declaraciones del mandatario se enmarcan en medio de la escalada de la tensión entre la Unión Americana y Venezuela.

El mandatario norteamericano no confirmó el presunto traslado de cazas estadounidenses a Puerto Rico, limitándose a responder ante la prensa que su Administración adopta una postura “fuerte” en su lucha contra las drogas.

“Cuando veo barcos llegar, como el otro día, llenos de todo tipo de drogas, probablemente fentanilo en su mayoría, pero de todo tipo... Vamos a eliminarlos”, dijo.

“Si la gente quiere divertirse en alta mar o en aguas bajas, se van a meter en problemas. El tráfico marítimo ha bajado considerablemente en el área donde pasó eso”, comentó Trump.

Según dijo, esa zona se apoda el “corredor” porque es una vía para llevar la droga hacia Estados Unidos, pero afirmó que después de las acciones de Estados Unidos “el tráfico de barcos ha bajado muchísimo” en el área.

EFE

EU despliega sus aviones de combate F-35 en Puerto Rico

Estados Unidos ordenó el despliegue de diez aviones de combate F-35 a una base aérea de Puerto Rico para luchar contra el narcotráfico en el Caribe, en medio de la escalada de la tensión con Venezuela, confirmó la cadena CBS.

Una fuente del gobierno americano confirmó al canal de televisión que la Administración del presidente Donald Trump enviará estos cazas a la isla caribeña con el fin de llevar a cabo operaciones contra carteles de la droga.

El Pentágono declinó hacer comentarios sobre esta movilización ante los cuestionamientos de la prensa.

Por su parte, el canciller de Venezuela, Yván Gil, afirmó que el despliegue de estos aviones de es una “irracionalidad”.

“Nadie en su sano juicio puede avalar la irracionalidad que trata de imponer (el secretario de Estado), Marco Rubio, y su camarilla, desplegando submarinos nucleares en un zona desmilitarizada, desplegando buques de guerra, desplegando aviones para amenazar a un Gobierno libre y soberano como el venezolano”, manifestó.

El canciller reiteró que Rubio justifica el despliegue militar “usando como pretexto una supuesta persecución contra el narcotráfico”.

La cumbre del G20 en 2026 se realizará en Miami

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la cumbre del G20 en 2026 se celebrará en un resort de su propiedad en la ciudad de Miami.

“Al celebrar el 250 aniversario de nuestra nación, el próximo año, Estados Unidos tendrá el honor de ser anfitrión de la cumbre del G20 por primera vez en casi 20 años”, dijo Trump.

De acuerdo con el mandatario un resort de su propiedad, el Trump Doral, será el espacio específico para la ocasión. “Todos quieren que sea ahí porque está justo al lado del aeropuerto”, declaró el republicano y agregó que “no gana dinero” al hacerlo en un recinto de su propiedad.

CT