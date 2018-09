En Texas, triplicarán capacidad de albergue de menores migrantes

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos de América anunció que triplicará el tamaño del campamento que sirve como albergue temporal para menores migrantes, en el Puerto de Entrada de Tornillo, Texas; es decir, de mil 200 camas con las que opera actualmente, aumentarán a tres mil 800.

El departamento de Salud planea que de las tres mil 800 camas que se instalaran en el lugar, unas mil 400 quedaran en "estado de reserva" y solo se llenarán según sea necesario.

Funcionarios federales explicaron que la decisión de ampliar el albergue se basó en el número de niños que continúan cruzando la frontera sin un padre o tutor legal, no en la cantidad de niños que aún no se han reunido con sus padres. El vocero de la Administración para Niños y Familias del departamento de Salud y Servicios Humanos, Kenneth Wolfe, aseguró que la necesidad de capacidad de emergencia era el resultado de la última oleada en la frontera, no la decisión de la administración de separar a las familias.

El albergue abrió en junio pasado para hospedar temporalmente a niños inmigrantes, mayormente centroamericanos, ante la creciente cifra de familias que durante meses fueron separadas tras cruzar la frontera debido a la política de cero tolerancia de la administración del presidente Donald Trump; se albergan principalmente adolescentes y se canalizan a los niños más pequeños a sitios más "permanentes".

La ampliación del albergue se anunció el mismo día en que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron en el sur de Texas a dos grandes grupos de migrantes indocumentados que equivalen a 131 unidades familiares y niños no acompañados.

LR