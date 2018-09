En Miami protestarán contra Trump tras dichos sobre el huracán "María"

Los puertorriqueños en el sur de Florida anunciaron este viernes una protesta cerca de la casa de Mar-a-Lago del presidente Donald Trump para el sábado, por lo que consideran un "insultante" trato recibido durante el huracán "María", al cumplirse el primer aniversario de la devastación en la isla.

El grupo de compromiso cívico "Alianza para el Progreso" está convocando a la protesta en el Meyer Amphitheatre de West Palm Beach de las 13:00 a las 18:00 horas locales del sábado y sus dirigentes esperan reunir a unas dos mil personas, según un comunicado.

"Hay una preocupación entre todos los sectores de la sociedad puertorriqueña por haber sido tratados como ciudadanos de segunda clase", dijo Marcos Vilar, director ejecutivo del grupo.

En la comunidad persiste la molestia sobre los rollos de papel que Trump lanzó a los damnificados durante su visita a la isla tras el paso de "María" y sus recientes tweets cuestionando el número de muertos del huracán, según Vilar.

El huracán "María" azotó Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017, dejando destrozada la isla y ocasionado la muerte de dos mil 975 personas, según las cifras del gobernador Ricardo Roselló.

Trump ha negado esa cifra y asegura que la respuesta de su gobierno fue "extraordinaria".

"Tres mil personas no murieron en los dos huracanes que azotaron Puerto Rico. Cuando me fuí de la isla, DESPUÉS de que la tormenta la hubiese golpeado, tenían entre seis y 18 muertos. A medida que pasó el tiempo, no subió mucho", tuiteó en días anteriores.

Vilar calificó esa posición del mandatario como "insultante" e "insensible" y dijo que ese tipo de comentarios están "completamente desprovistos de cualquier fundamento moral y es un insulto a las personas que han sufrido".

Miles de puertorriqueños que se mudaron a Florida tras el huracán han comenzado a tener peso político y podrían influir en las elecciones de noviembre próximo.

La Oficina de Investigación Económica y Comercial de la Universidad de Florida ahora estima que entre 30 mil a 50 mil puertorriqueños se mudaron a Florida como resultado de "María".

Mientras la mayoría de los más de 1.1 millones de puertorriqueños que viven en Florida se concentra en el área de Orlando, a lo largo del corredor estatal I-4, los condados sureños de Miami-Dade, Broward y Palm Beach son hogar de unos 223 mil, según cifras del censo.

Los demócratas que compiten por los votos puertorriqueños han tratado de ligar a los candidatos republicanos a Trump, mientras que los republicanos han visitado la isla y han tratado de alejarse del presidente sobre el tema boricua.

