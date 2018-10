En Florida se concentra investigación de artefactos explosivos

La investigación sobre el origen de los 10 artefactos explosivos, cuyos destinatarios fueron dos ex presidentes y un puñado de críticos del presidente Donald Trump, se concentraba hoy en una instalación postal del estado de Florida.

Una oficina postal ubicada en la ciudad de Opa-locka, en el sur de la Florida, es el centro de las investigaciones de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) una vez que fue confirmado que todos los paquetes fueron enviados desde esa localidad postal.

Los artefactos fueron enviados a William y Hillary Clinton en Nueva York, al ex presidente Barack Obama, al ex vicepresidente Joe Biden, al actor Robert de Niro, al magnate y filántropo George Soros, al ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Brennan, a la legisladora demócrata Maxine Waters y a la cadena CNN.

Agentes del FBI inspeccionaban tanto la instalación fiscal en busca de pistas, como las cámaras de vigilancia. Todos los artefactos fueron empaquetados en sobres color manila y comparten características similares, incluido un tubo negro de plástico, sustancias inflamables, aunque no un detonador.

Entre las hipótesis operativas de los investigadores figura determinar si los artefactos fueron diseñados y armados para explotar, para atemorizar a los destinatarios o para evaluar la respuesta de las autoridades federales.

Veteranos del FBI interpretaron la presencia de agentes en una sola instalación postal como una señal de que los investigadores podrían estar cerca de un avance mayor en el caso.

En forma paralela, los artefactos están siendo analizados en el laboratorio criminal del FBI en Quantico, Virginia, el Centro de Análisis de Artefactos Explosivos Terroristas (TEDAC), donde existe uno de los equipos más avanzados en explosivos a nivel internacional.

TEDAC ha participado en la investigación de todos los actos terroristas contra Estados Unidos que incluyen explosivos. Su misión es desactivar los artefactos, vincularlos a sus autores y prevenir futuros ataques.

OA