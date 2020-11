Elecciones USA 2020: "Perder nunca es fácil. No para mí", dice Trump

Donald Trump es la persona que está acostumbrada a "despedir" a los demás, incluso tenía un programa que giraba en torno a eso, pero parece que eso no lo ha preparado en caso de que este martes 3 de noviembre el pueblo estadounidense decida despedirlo de su función como Presidente de esa nación, al menos esa es la impresión que dio en un evento esta mañana.

Un candidato con aspecto y voz cansada, ofreció una entrevista en la que habló sobre lo que ha sido su campaña, pero en particular, habló sobre sus planes para esta noche y si tiene listo algún discurso en caso de ganar.

Al ser cuestionado sobre "en qué punto" de la elección declararía la victoria, en un tono bajo, diferente al que ha marcado durante su presidencia, respondió: "Cuando haya victoria, si hay victoria", después agregó “creo que tendremos la victoria. Creo que las encuestas son, ya sabes, encuestas de supresión, creo que tendremos la victoria, pero solo cuando haya victoria lo declararé. Quiero decir, no hay ninguna razón para jugar ... veo una oportunidad muy sólida de ganar aquí. No sé cuáles son las posibilidades, no sé cómo califican las posibilidades, pero creo que tenemos una muy sólida posibilidad de ganar".

Pero lo que para muchos transmitió una actitud derrotista fue cuando respondió sobre sus planes para esta noche:

"Y sabes que ganar es fácil. Perder nunca es fácil, para mí no lo es"

"Todavía no estoy pensando en el discurso de concesión o el discurso de aceptación. Con suerte, solo haremos uno de esos dos. Y sabes que ganar es fácil. Perder nunca es fácil, para mí no lo es".

Esta actitud del candidato republicano es muy diferente a la que mostró la primera vez que se convirtió en Presidente así como al discurso que mantuvo durante toda su campaña.

Sigue la cobertura aquí

· Elecciones USA 2020: Así se vive el proceso electoral entre Trump y Biden

GC