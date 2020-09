Elecciones USA 2020: Lo que pase con el voto latino en Florida será la llave a la Casa Blanca

A menos de 40 días de la elección presidencial de Estados Unidos, uno de los puntos más críticos que atrae la atención de los analistas es lo que podría suceder en el estado de Florida.

Buena parte de la discusión del foro titulado "Las llaves de acceso a la Casa Blanca" convocado por Periódicos Asociados en Red se centró en analizar lo que sucede en este estado del sureste respecto a la importancia y complejidad del voto latino.

Aunque hasta ahora el vicepresidente Joe Biden es favorito en casi todas las encuestas, Sergio García-Ríos, colaborador de Univisión y profesor de la Universidad de Cornell, resalta la complejidad para analizar la decisión de la comunidad latina como factor en las elecciones: "El voto latino no es uniforme, es diverso y hay que entenderlo así, porque en estados como Florida será clave".

Al adelantar los resultados de nuevas encuestas que dará a conocer Univisión, se puede tener una perspectiva de un análisis por separado de las preferencias de dos grupos latinos mayoritarios en Florida: de origen cubano y puertorriqueños.

En el grupo de cubanos la intención de voto a favor de Donald Trump (republicano) sería de 59% sobre un 30% para Joe Biden (demócrata), pero en el segundo grupo prácticamente se invierte la tendencia a 21% para el actual presidente por 63% para quien fuera vicepresidente de 2009 a 2017.

Además, Claudia Rodríguez, politóloga en la Universidad de California y colaboradora de Latino Decisions, asegura que este año será particular pues hay un número más alto de latinos que podrán votar: “Este año serán más de 32 millones que son elegibles y un 70% indica que va a ir a votar”.

Sin embargo, el periodista León Krauze, se muestra preocupado sobre si estas intenciones declaradas de participar en las elecciones por parte de la comunidad latina se podrán convertir en acciones concretas: “Si 60% de los latinos votan en la elección de 2020, me voy de rodillas a La Villa... En el 2016 creo que el porcentaje de voto latino fue 45-46%, si llegamos al 50 por ciento de latinos votando en Estados Unidos en 2020 será una noticia absolutamente espectacular y habrá despertado el gigante”.

Trump no tiene que ganar el voto popular para ganar la presidencia

La académica de la Universidad de California en Santa Bárbara, Kate Bruhn, advirtió que las encuestas pueden equivocarse y para muestra lo que ya sucedió en la elección de 2016: “Aunque las encuestas nacionales favorecen a Biden en este momento, el margen no es suficiente para garantizar que gane por dos razones: uno porque la base de Trump, que son las personas blancas que no tienen educación universitaria y evangélicos, son leales hasta el fin; y en segundo lugar porque con el sistema anticuado de colegio electoral que tenemos, Trump no tiene que ganar el voto popular para ganar la presidencia, solamente tiene que ganar en estados clave por un margen muy pequeño".

“Los que prefieren a Biden en lugar de Trump. no necesariamente están convencidos por Biden. Tiene debilidades como candidato: su edad, su forma de hablar, la vaguedad con la que habla sobre las políticas que va a implementar (...) Biden no es un candidato que emociona a la gente, como lo fue (Barack) Obama, es un candidato que es el No-Trump, y ¿eso es suficiente? Vamos a ver”, dice Bruhn en su participación.

No obstante, otro punto crítico que se vislumbra va más allá de la noche electoral del 3 de noviembre y tiene que ver con la posibilidad de que Donald Trump desconozca el resultado de la votación. Para el periodista Leonardo Curzio esto tendría “una proyección planetaria”: “Si el presidente de los Estados Unidos devalúa de esa manera la credibilidad de la democracia, tienes una devaluación del prestigio de la democracia como principio”.

Nos dirigimos a la crisis más grave en la política interna de Estados Unidos

León Krauze abona a esta preocupación sobre los tiempos políticos venideros: "Estamos conversando como si fuéramos marineros a punto de zarpar y nos esperan mares tan turbulentos que yo diría que nos dirigimos a la crisis más grave en la política interna de Estados Unidos desde la desde la Guerra Civil"

El foro "Las llaves de acceso a la Casa Blanca" fue moderado por Rafael Fernández de Castro, director del Center for US-Mexican Studies de la Universidad de California en San Diego, y por Verónica Ortiz, directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), y se encuentra para su libre consulta en el canal de YouTube de El Universal: