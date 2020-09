Elecciones USA 2020: Esperan primer debate presidencial marcado por ataques de Trump

Enmarcado por una campaña atípica en medio de la crisis sanitaria y económica, el primer cara a cara del republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden se da cuando la votación para elegir al próximo presidente de los Estados Unidos ya está en marcha, con el voto anticipado vía postal, destacó Francisco Santana Villegas, miembro de la Academia de Relaciones Internacionales de la Universidad Panamericana.

El especialista pronóstico que, si es fiel a su estilo, Trump optará en el debate de mañana por una estrategia de ataque a su oponente, mientras que Biden, que llega con ventaja en las encuestas, buscará mostrarse con propuestas de solución y llamados a la unidad.

“Para muchos es el debate más importante porque los norteamericanos ya están votando vía correo. La pandemia cambió el panorama para Trump, que traía puntos positivos con la economía antes de la crisis sanitaria. Ahora creo que veremos a Trump atacando desde diferentes frentes incluso con el tema de la edad”, expuso.

Miguel Ángel Sigala Gómez, investigador del Centro de Estudios de América del Norte de la Universidad de Guadalajara (UdeG), previó que el candidato republicano centre su estrategia en ataques y confrontación para desviar la atención de los temas esenciales.

“Trump es un político característico de la época de la posverdad. donde no importan los argumentos. Va a tratar que no sea importante el tema del coronavirus, de la equidad racial o de sus impuestos no pagados; que como no le conviene ya lo calificó como fake news”, expuso.

El analista de temas internacionales, Miguel Híjar Chiapa, recordó que por el formato del debate los contendientes se centrarán en puntos como el trabajo realizado en los cargos públicos que han ocupado; la conformación de la Suprema Corte de Justicia; el manejo de la contingencia sanitaria por COVID-19; el cuarto punto será la economía; luego abordarán la cuestión racial y las recientes manifestaciones; finalizarán discutiendo sobre la integridad de la elección.

Los especialistas coincidieron en que México y la migración podría abordarse colateralmente en el tema económico, aunque esperan que los asuntos domésticos predominen en el primer encuentro y sea en próximos debates en los que profundicen en la relación bilateral y temas internacionales.

Según lo programado, el primer debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos durará 90 minutos, sin cortes. Estará dividido en seis segmentos de 15 minutos cada uno. El encuentro será moderado por Chris Wallace conductor de la cadena Fox News.

Trump y Biden preparan su primer debate

Elección clave para su sistema democrático

El proceso electoral que se vive en Estados Unidos tiene fuertes implicaciones para su democracia, en puntos como la división de poderes, el respeto a las instituciones y el sistema de pesos y contra pesos, refirió el internacionalista Miguel Híjar Chiapa.

Destacó que los señalamientos por la manipulación de redes sociales, la intervención de gobiernos extranjeros, como el ruso, o la integridad de la elección cobran relevancia ante la posibilidad de un resultado cerrado.

“Un punto central es la legitimidad e integridad de la elección. Se va a debatir la cuestión de que por causa del coronavirus muchas de las votaciones van a ser vía postal y Trump ha insistido en que la votación vía postal puede ser amañada y esto ha llevado a que diga que va a valorar si considera legítimos los resultados o no”, comentó el especialista.

El investigador del Centro de Estudios de América del Norte de la Universidad de Guadalajara UdeG, Miguel Ángel Sigala Gómez, subrayó que se trata de las elecciones más enconadas en ese país y está en juego el futuro inmediato del manejo de la pandemia y de la crisis racial.

El actual proceso es el más costoso de la historia estadounidense. La Comisión Electoral Federal (FEC, por sus siglas en inglés), la organización gubernamental que supervisa las elecciones en Estados Unidos aseguró que hasta el 22 de septiembre las contribuciones totales a las campañas presidenciales alcanzaron la cifra récord de 3 mil 155 millones de dólares (MDD). En 2016, Donald Trump y Hillary Clinton, gastaron en total mil 800 MDD.

Claves

Antes de la jornada de votación del 3 de noviembre Trump y Biden sostendrán dos debates más.

El próximo 7 de octubre se realizará el único debate entre los postulados a la vicepresidencia . La demócrata Kamala Harris y el republicado Mike Pence debatirán en la Universidad de Utah en Salt Lake City.

se realizará el único debate entre los postulados a la . La demócrata Kamala Harris y el republicado Mike Pence debatirán en la Universidad de Utah en Salt Lake City. El 15 de octubre Trump y Biden se volverán a ver las caras en Miami Florida, el segundo debate cambió de sede debido a la pandemia, originalmente se realizaría en la Universidad de Michigan. Ciudadanos residentes en Miami, podrán plantear preguntas a los candidatos. El debate será moderado por el editor político Steve Scully.

Trump y Biden se volverán a ver las caras en Miami Florida, el segundo debate cambió de sede debido a la pandemia, originalmente se realizaría en la Universidad de Michigan. Ciudadanos residentes en Miami, podrán plantear preguntas a los candidatos. El debate será moderado por el editor político Steve Scully. El tercer y último encuentro entre los contendientes presidenciales se realizará el 22 de octubre en la Universidad de Belmont en Nashville. El debate será moderado por Kristen Welker, corresponsal de NBC News en la Casa Blanca.

en la Universidad de Belmont en Nashville. El debate será moderado por Kristen Welker, corresponsal de NBC News en la Casa Blanca. El martes 3 de noviembre se realizará la jornada electoral, cerca de 150 millones de estadounidenses están convocados a acudir a las urnas.

se realizará la jornada electoral, cerca de 150 millones de estadounidenses están convocados a acudir a las urnas. En algunos Estados ya inició la modalidad de votación temprana mediante la cual los estadounidenses pueden votar días antes de la elección; este proceso anticipado inició en algunas regiones el 18 de septiembre y concluye el día de la elección.

mediante la cual los estadounidenses pueden votar días antes de la elección; este proceso anticipado inició en algunas regiones el 18 de septiembre y concluye el día de la elección. La votación por correo es otra alternativa que tienen los estadounidenses para quienes no pueden asistir a las urnas. La contingencia por COVID-19 hace que esta alternativa cobre relevancia.

es otra alternativa que tienen los estadounidenses para quienes no pueden asistir a las urnas. La contingencia por COVID-19 hace que esta alternativa cobre relevancia. En una encuesta realizada por la cadena Univisión, Biden está 42 puntos por arriba del presidente Trump entre los hispanos registrados para votar. Esa ventaja se reduce a 16 puntos en Florida, un estado clave en la contienda por la Casa Blanca.

del presidente Trump entre los registrados para votar. Esa ventaja se reduce a 16 puntos en Florida, un estado clave en la contienda por la Casa Blanca. En sesión conjunta del Congreso, el 5 de enero de 2021 se realizará el conteo oficial de los votos. Corresponde al presidente del Senado anunciar de manera formal al ganador.

se realizará el conteo oficial de los votos. Corresponde al presidente del Senado anunciar de manera formal al ganador. Luego de que el Congreso estadounidense emita la certificación del resultado, el 20 de enero tomaría posesión el nuevo presidente y su vicepresidente en una ceremonia en el Capitolio en Washington, D.C.

tomaría posesión el nuevo presidente y su vicepresidente en una ceremonia en el Capitolio en Washington, D.C. - En el sistema electoral estadounidense el presidente no se elige con el voto directo de los ciudadanos. Los electores votan por delegados que luego integran los colegios electorales que es un conjunto de representantes que se forma cada cuatro años para elegir al presidente y al vicepresidente.

-Una mayoría simple de 270 de los 538 votos del colegio electoral es suficiente para ganar la Casa Blanca.

Los seis estados con más delegados son California (55), Texas (38), Nueva York (29), Florida (29), Illinois (20) y Pensilvania (20).

Debido al sistema de voto indirecto, es posible ganar el voto popular y perder en los colegios electorales, así pasó con los demócratas Al Gore en el 2000 y a Hillary Clinton en la elección del 2016.

