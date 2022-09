El rey Carlos III y su hijo Agradecen multitudinario homenaje popular a la reina Isabel

Con una inesperada aparición, el rey Carlos III y el príncipe heredero Guillermo dieron las gracias ayer a las personas que desde hace horas guardan turno en una kilométrica fila para despedirse de Isabel II, antes del “funeral del siglo” el lunes.

“God save the King” (Viva el rey), “God bless the Prince of Wales” (Dios bendiga al príncipe de Gales), gritó la multitud en el centro de Londres, mientras estrechaba las manos y conversaba con las nuevas cabezas visibles de una monarquía sin la longeva reina.

“Muchas gracias”, les dijo Guillermo a quienes desde hace horas y vestidos con ropa de abrigo en un soleado sábado esperan pacientemente poder inclinarse ante el féretro de la reina en Westminster Hall.

En este casi milenario edificio de techo de vigas de madera, el más antiguo del complejo del Parlamento británico, se instaló el miércoles la capilla ardiente y se espera que pasen por allí 750 mil personas.

“Fue muy emotivo. Era como la abuela de la nación. La echaremos de menos”, dijo a la AFP Shaun Mayo, un informático de 27 años del centro de Inglaterra, al salir de la capilla ardiente tras 14 horas de fila.

La víspera, el ex futbolista David Beckham también guardó su turno para honrar el “increíble” legado de la única reina que la mayoría de británicos conoció hasta su muerte, el 8 de septiembre, con 96 años, tras siete décadas de reinado.

“Funeral del siglo”

Las autoridades se preparan mientras tanto para acoger el lunes el primer funeral de en Estado desde el del exprimer ministro Winston Churchill, en 1965, al que acudirán decenas de dignatarios mundiales.

“Puedo confirmar que será el mayor evento que la policía londinense” tuvo que gestionar, “mayor que los Juegos Olímpicos de 2012”, dijo a la prensa el subcomisario adjunto Stuart Cundy.

El “funeral del siglo” comenzará el lunes a las 10:00 GMT en la Abadía de Westminster ante dos mil invitados y se espera que sea seguido por cuatro mil 100 millones de personas en el mundo, gracias a la televisión y las redes sociales.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó su asistencia, así como su par brasileño Jair Bolsonaro o el rey de España, Felipe VI, su esposa Letizia y sus padres, Juan Carlos I y Sofía.

El vicepresidente chino Wang Qishan representará a su país. China sí fue invitada al funeral, a diferencia de Rusia, por la guerra en Ucrania, y un reducido número de países, como Venezuela o Birmania.

EN LONDRES

Buscan emplazamiento para monumento a Isabel II

El Gobierno británico y la Casa Real mantendrán conversaciones para encontrar un emplazamiento en Londres donde instalar un gran monumento permanente que recuerde a la reina Isabel II, según reveló ayer el diario "The Times". Entre las opciones que barajan las autoridades se encuentra el conocido como "cuarto pedestal" de la plaza de Trafalgar, una base de piedra ubicada en un lugar preeminente del centro de la capital británica que se ha "mantenido vacía de manera deliberada" desde hace 20 años, según el diario.

A pesar de que la monarca estuvo en el trono durante más de siete décadas, no existen por ahora monumentos en Londres que honren su memoria.