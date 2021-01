El duro relato de un periodista con COVID y el mensaje para sus ‘haters’

“Y un día me tocó a mí…”, inicia a relatar un periodista argentino en una publicación de Instagram. “Después de tanto cuidado. De tanta prédica. De tanto insistir con el protocolo. Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagié de COVID”, continúa.

Sergio Lapegüe informa que ha contraído la enfermedad que tiene en vilo a la humanidad, pero su publicación tiene repercusión, además, en quienes parecen esperar a que este tipo de cosas ocurran para señalar y juzgar sin la mínima empatía. ‘Haters’ se les llama en el ecosistema de las redes sociales.

El lunes 25 de enero de 2021, el periodista argentino comenzó su relato desde el Sanatorio Juncal, en Buenos Aires (Argentina) a través de su cuenta en Instagram; ahí explica cómo se dio cuenta que algo andaba mal con su organismo: “No lo sé. Empecé a toser, a sentir un cansancio raro, a faltarme el aire. Pensé en la ola de calor”, detalla.

Tras una llamada a su neumólogo y una serie de análisis, su próximo destino no era para nada incierto: el hospital. Entre los resultados que ante él desvelaba el cuerpo médico destacaba, además de lo obvio (el coronavirus), que la enfermedad ya había causado estragos en uno de sus pulmones. El riesgo es mayor para él, que padece asma.

“Mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus. Estoy internado. La rápida acción de los médicos está evitando que se expanda. Son increíbles. En unas horas me ponen plasma”, actualiza en el mismo texto que acompaña la fotografía de él en una cama del sanatorio. En su mensaje también aprovecha para agradecer no únicamente al personal médico, sino también a quienes se han preocupado por su estado de salud.

No obstante, dicha publicación en esta red social contrasta con las anteriores; unas series de imágenes en las que el periodista aparece en compañía de amigos, familiares y posando a solas en República Dominicana durante sus más recientes vacaciones, justo en la transición entre un par de años que no parecen tan distintos entre sí. Es quizá debido a esto que no faltaron las muestras de rechazo a su “irresponsabilidad”, y que hicieron eco en su estado de ánimo.

En una segunda actualización, Lapegüe comparte una fotografía de la cama del hospital, vacía. Con ella intenta explicar sus emociones y sentimientos en medio de una difícil situación tan demandante físicamente debido a la enfermedad. “La soledad. Estar aislado. No querer ver a nadie. Estar a oscuras por necesidad. No podés prender la tele, simplemente porque no querés escuchar nada. Silencio. Solo siento los pasos de los tremendos servidores públicos que van de un lado a otro por el pasillo del COVID”, expresa.

La descripción de sus horas en el hospital a causa de un severo cuadro de complicaciones por coronavirus cala además de en sus seguidores, en quienes hasta la fecha no han conocido de cerca la sintomatología de esta enfermedad; reconoce la labor de doctores y enfermeras, de quienes recuerda cómo se cambió el mote con el que eran conocidos cuando recién irrumpía esta pandemia: “Los héroes”, como los llamamos al principio, ¿se acuerdan?”, ahonda.

“Ojalá puedan dejar de odiar o envidiar porque eso es malo para el corazón de cada uno de ustedes"

Pese a sus altos y bajos, tanto físicos como mentales, este periodista ha tomado las redes sociales para dejar en claro dos cosas; una de ellas, que la enfermedad no la adquirió en su más reciente viaje, y la otra, la importancia de cuidar el corazón, no únicamente hablando de la cuestión física: “Ojalá puedan dejar de odiar o envidiar porque eso es malo para el corazón de cada uno de ustedes. El virus no lo traje del viaje. Lamentablemente me contagie acá. Se los digo de corazón. Un amigo”, concluye.