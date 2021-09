El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele estudia un proyecto de reformas constitucionales que descarta temas polémicos como el aborto, el matrimonio igualitario y la eutanasia, al tiempo en que tampoco incluye la reelección presidencial inmediata.

Un grupo de juristas encabezados por el vicepresidente Félix Ulloa presentó la propuesta de enmiendas a la Carta Fundamental del país centroamericano, aunque Bukele aseguró que decidió dejar a un lado lo del aborto y el matrimonio igualitario. El proyecto debe ser enviado para su discusión en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo.

"He decidido, para que no quede NINGUNA DUDA, no proponer ningún tipo de reformas A NINGUN ARTICULO que tenga que ver con el DERECHO A LA VIDA (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, UN HOMBRE Y UNA MUJER) o con la eutanasia", dijo el mandatario en una publicación en su cuenta oficial de Facebook.

Bukele agregó que la oposición "le tiene tanto miedo a una reforma constitucional que desmonte el sistema de privilegios del que siempre han gozado, que se han encargado de esparcir rumores y una campaña sucia que la intención es aprobar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia. Nada más alejado de la realidad".

El domingo, la Conferencia Episcopal de El Salvador expresó su preocupación al señalar que "se oyen muchas voces que temen un retroceso en cuanto a la defensa de la vida humana".

Dijo en un comunicado que no se puede aceptar una reforma constitucional que ponga las condiciones para la legalización del aborto o "que con un lenguaje equívoco, llamándole muerte digna, legalice la eutanasia. Nunca será legal el asesinato".

El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado derogar la ley que prohíbe el aborto, pero no han obtenido resultados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha exhortado a El Salvador a que revise las condenas de las mujeres encarceladas pro haber abortado.

JM