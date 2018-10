El Papa Francisco pide perdón por escándalos en la Iglesia

El Papa Francisco pidió hoy perdón por los escándalos que ocurren dentro de la Iglesia Católica, no sólo los abusos contra menores sino también todas las incongruencias con el mensaje cristiano.

Al acudir a un momento de oración con unos mil 200 jóvenes españoles miembros del movimiento Hakuna -que se encuentran en Roma para un encuentro internacional- Francisco se disculpó por los "escándalos de mundanidad" y de "apego a valores no evangélicos".

"Siento dolor por esto y pienso en los errores de nosotros, los pastores. No los aparten de Jesucristo, que es la única fuente de felicidad", señaló el pontífice, al señalar que al ver estos errores muchos jóvenes piensan en hacerse ateos.

"Cuando el pastor se olvida que es pastor y se convierte en patrón, ese clericalismo que hace tanto daño. Les pido perdón también por eso. Y que el tesoro de la fe, que es lo más grande que podemos descubrir en esta vida, lo custodien bien y no dejen de buscarlo hasta encontrarlo", continuó.

Aseguró que una Iglesia sin jóvenes "no existe", por lo que les pidió salir al mundo, ser protagonistas. "La felicidad es posible, no sean mediocres. Sean protagonistas en las iglesias, ustedes deben armar lío dentro y fuera de las parroquias. Deben mover la cosa", abundó.

Instó a no dejar que sean los sacerdotes quienes decidan todo porque eso "no es ser Iglesia" sino "ser patrón de hacienda" y recalcó que la opinión de los jóvenes es fundamental. "No es demagogia, la Iglesia los necesita. Sino se queda, no sin futuro, sin presente", precisó.

Llamó a la juventud a ser inconformista y no dejarse engañar, a ser alegre y evitar caer en la tristeza cuando haya dificultades, al señalar que ese es "el ambiente (...) que necesita el demonio para corromper, para matar".

El pontífice también pidió a los jóvenes a no olvidarse de los que sufren, evitando tener lástima de ellos, porque eso "no es cristiano".

JM