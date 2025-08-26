EU inicia el juicio contra 'El Cuini', cerebro financiero del CNG

Este martes, comenzó el proceso judicial en Estados Unidos contra Abigael González Valencia, conocido como El Cuini, líder del Cartel Nueva Generación (CNG), quien fue entregado por las autoridades mexicanas a la justicia estadounidense hace unas semanas.

El Cuini, uno de los 26 narcotraficantes que México entregó a Estados Unidos el 13 de agosto, inicia su juicio en Estados Unidos después de haber permanecido 10 años detenido en su país. Se considera que es la figura más relevante de este segundo grupo de extraditados, que fue precedido por otro grupo de 29 prisioneros entregados por México en febrero. El Departamento de Justicia estadounidense se comprometió a no solicitar la pena de muerte para ninguno de ellos.

González Valencia se presentó este martes ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia, donde la jueza Beryl Howell presidió la audiencia inicial. La fiscalía aseguró contar con 76,000 documentos y una gran cantidad de grabaciones en español para demostrar la culpabilidad del acusado, según informaron diversos medios. La audiencia duró unos 15 minutos.

González Valencia enfrenta tres cargos: crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetaminas, y uso de armas de fuego. Se le señala como el responsable de la estructura financiera del cartel y de haber financiado sus actividades, aunque no se le imputa el delito de lavado de dinero en Estados Unidos.

La jueza Howell ya había presido otros casos relacionados con narcotraficantes del CNG. En marzo, sentenció a Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo de El Mencho, líder del CNG, a cadena perpetua más 30 años por tráfico de drogas y uso de armas de fuego. Se espera que las pruebas de ese caso puedan ser reutilizadas en el juicio contra González Valencia.

El Mencho, quien sigue siendo uno de los narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos, está casado con Rosalinda González Valencia, hermana de El Cuini. Abigael González Valencia lideró Los Cuinis, una célula criminal que apoyó financieramente al CNG y traficó grandes cantidades de cocaína fuera de México. Fue detenido en 2015 en Puerto Vallarta y, desde entonces, ha intentado evitar su extradición.

La jueza Howell citó a González Valencia para finales de octubre, cuando continuará el proceso judicial.

SV