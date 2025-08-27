La DEA otra vez

Múltiples lecturas ha tenido el comunicado que lanzó la DEA el lunes de la semana pasada, en el que esta agencia antidrogas estadounidense aseguraba que había acordado con el Gobierno mexicano el “Proyecto Portero”, con el que capacitarían a policías de nuestro País y colaborarían para combatir a los líderes del narco que operan en la frontera de Estados Unidos con México.

Hubo incluso voces que festejaron en territorio nacional esa “nueva etapa” de colaboración bilateral y reconocían y exaltaban la decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum por reestablecer la relación con la DEA, que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, dejó prácticamente rota.

Sin embargo, a quienes festinaban el reencuentro les duro poco el gusto. Ese mismo lunes la Presidenta desmintió ese presunto acuerdo y señaló que lo único que pasaba era que cuatro agentes de la Secretaría de Seguridad Pública hacían unos cursos que daba la DEA en Estados Unidos.

Para algunos el acuerdo es real e incluso el pacto puede ser negarlo en público para no provocar más desencuentros entre la Presidenta y su antecesor, que limitó al mínimo el margen de acción de los agentes de la DEA en México durante su sexenio.

En contraste están quienes dan toda la razón a Sheinbaum por parar un intento de madruguete de la DEA para recuperar terreno en los Estados Unidos, donde la administración Trump está dando mucho más poder e influencia a varias de las otras 16 agencias antidrogas y antilavado que tiene su gobierno.

Pero esta versión del supuesto debilitamiento de la DEA, pareció debilitarse el lunes por el papel que jugó su director, Terry Cole, durante la conferencia conjunta con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, luego de la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada ante una corte de Nueva York. Ahí además de señalar que la confesión del capo sinaloense representaba el derrumbe del imperio de quien se sentía intocable, demostraba que la DEA “no es sólo una agencia estadounidense, sin el aliado más confiable del mundo en la lucha contra los cárteles”.

Las siglas de la DEA se hicieron populares en México luego de que en 1985 el Cártel de Guadalajara, que encabezaba Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto “Don Neto” Fonseca Carrillo, secuestraron aquí a Enrique “Kiki” Camarena, uno de sus agentes, junto con un piloto, lo que originó la “Operación Leyenda” para vengar su posterior asesinato, bajo la cual secuestraron y se llevaron a Estados Unidos al doctor tapatío Humberto Álvarez Machain, en 1990, acusado de participar en la tortura y muerte del agente, pero que fue exonerado en 1991.

De lo último que se supo de la DEA en México fue su participación en el Operativo Agave Azul junto con la UIF en 2022, y las diferencias que hubo con AMLO por el caso del General Salvador Cienfuegos, hasta ahora que el “Proyecto Portero” generó aparentes diferencias también con la Presidenta Sheinbaum.