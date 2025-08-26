OpenAI enfrenta demanda tras muerte de joven que interactuaba con ChatGPT

Los padres de un joven de 16 años que se quitó la vida tras varios meses de interacción con ChatGPT presentaron este martes una demanda contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, a quienes responsabilizan de la muerte del adolescente. Según argumentan, la empresa habría priorizado el lanzamiento de la versión GPT-4o sin atender adecuadamente los riesgos de seguridad.

Matt y Maria Raine interpusieron la demanda ante el Tribunal Superior de California, en San Francisco, en representación de su hijo Adam Raine, quien falleció en abril, de acuerdo con declaraciones de su abogado, Jay Edelson.

El documento legal, de alrededor de 40 páginas, sostiene que "ChatGPT participó activamente en que Adam indagara sobre métodos para quitarse la vida", motivo por el cual se acusa a OpenAI y a Altman de homicidio culposo.

Asimismo, los padres señalan que el sistema de inteligencia artificial "no interrumpió" las conversaciones mantenidas con el joven ni activó protocolos de emergencia, aun cuando detectó indicios claros de un intento de suicidio.

"Lo que este caso pondrá en tela de juicio es hasta qué punto OpenAI y Sam Altman se apresuraron a comercializar la entonces más reciente versión de ChatGPT (GPT-4º), a pesar de los evidentes problemas de seguridad", señaló Edelson en un mensaje en X.

El abogado destacó que la demanda busca evitar que otra tragedia como la que viven los Raine vuelva a suceder. "La IA nunca debería decirle a un niño que no le debe la supervivencia a sus padres", añadió.

La demanda alega que OpenAI catapultó la valoración de la empresa de 86 mil millones de dólares a 300 mil millones de dólares por adelantar el lanzamiento de GPT4.

La batalla legal se suma a los crecientes cuestionamientos sobre los 'chatbots' y su capacidad de influir en las personas.

OpenAI y Altman han estado en las últimas semanas en medio del debate público tras los fallos y la inexpresividad del último modelo de ChatGPT, GPT-5.

Según Altman, GPT-3 era comparable a chatear con un estudiante de secundaria y GPT-4 a una conversación con uno universitario, mientras que con GPT-5 los usuarios tienen a su disposición "un equipo completo de expertos con doctorado, listos para ayudar".

Pero los usuarios han descrito una gran cantidad de fallos de la nueva versión. Desde que se popularizó ChatGPT a finales de 2022, muchos usuarios han optado por usar esta IA para tener conversaciones banales sobre su día a día.

Tras el lanzamiento de GPT-5, OpenAI retiró sus modelos anteriores, incluyendo a GPT-4o, que fue usado por el joven Riane.

YC