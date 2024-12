Estados Unidos apuesta por el desarrollo de semiconductores a través de potenciar la mano de obra cualificada en América Latina y el Caribe, una región donde crece la presencia de empresas chinas pero en la que el país norteamericano asegura ser el principal inversionista.

El subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José Fernández, en Panamá, mencionó esto durante una entrevista este lunes 16 de diciembre, donde participó en una conferencia ministerial de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD).

A continuación te contamos más detalles sobre este tema, qué es un semiconductor y por qué Estados Unidos quiere a Latinoamericanos para llevar a cabo esta labor.

Un semiconductor es un material que posee propiedades eléctricas específicas que le permiten servir de base para computadoras y otros dispositivos como celulares y más. Los semiconductores permiten una mayor capacidad de procesamiento y una mayor velocidad de transmisión de datos, por lo que de cualquier manera apoyarán en el desarrollo tecnológico.

El subsecretario José Fernández mencionó que hay dos proyectos importantes; el primero son los semiconductores, en los cuales estamos trabajando con México, Panamá, Costa Rica y República Dominicana y otros para crear la mano de obra en esta región que permita ayudar lo que se llama 'nearshore' o externalización.

Así, sostuvo que están desarrollando "cursos de capacitación de mano de obra porque es lo más importante", ya que las empresas que invierten en semiconductores en Estados Unidos han comunicado la necesidad de no "solamente (tener) mano de obra calificada en Estados Unidos (...) sino que también lo necesitan en países".

"Hemos firmado un acuerdo con la Universidad de Arizona para capacitar a más de 40 mil personas no solamente acá sino en otras partes del mundo (...) pero ya estamos viendo, por ejemplo, que en Costa Rica hay varias empresas muy importantes, como Intel, que han invertido billones de dólares en semiconductores", afirmó Fernández.

Estados Unidos insiste en que la industria de los semiconductores se desarrolle en Latinoamérica y el pasado julio, el Gobierno de Joe Biden anunció una alianza con 11 países para canalizar inversiones para proyectos en ese sector.

¿EU es el mayor inversionista de Latam?

Fernández destacó que Estados Unidos es el mayor inversionista de América Latina, una región donde las empresas chinas cada vez adoptan más proyectos comerciales. Ante ello, el país norteamericano asegura que "da la bienvenida a la inversión china siempre y cuando siga las regla".

"Naturalmente, China y muchos otros países se han involucrado mucho más en América Latina, pero tengamos algo en cuenta y es que seguimos siendo el inversionista mayor en América Latina", subrayó el subsecretario.

"Y seguimos teniendo el comercio, mucho más que el chino. Y es un comercio que no es simplemente comprar materia prima, enviarla a un país y revenderle el producto a América Latina, sino que se trata de tener un comercio que incluye muchos productos con valor añadido", explicó Fernández.

El subsecretario destacó: " Nosotros siempre hemos dicho que le damos la bienvenida a la inversión china y a la inversión de cualquier otro país siempre y cuando siga las reglas , o sea que no solamente respeten derechos laborales, ambientales, etc., sino también que sea una competencia no hecha por empresas que reciben subsidios en su país que no les importa si ganan o pierden dinero porque se los van a compensar".

AB