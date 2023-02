Una mamá estadounidense estaba sobremedicada antes de estrangular a sus hijos hasta la muerte, en Massachusetts. Lindsay Clancy estaba sobremedicada con 12 fármacos recetados que la estaban "convirtiendo en un zombi" y le provocaron pensamientos homicidas que la llevaron a supuestamente estrangular a sus tres hijos hasta la muerte, según su abogado.

"Uno de los principales problemas aquí es la horrible sobremedicación de drogas que causaron ideas homicidas, ideas suicidas", dijo el abogado Kevin Reddington al Boston Globe este viernes.

"Sin sobredosis [de Lindsay]. Ellos [Lindsay y su esposo, Patrick] acudieron a los médicos repetidamente diciendo: 'Por favor, ayúdennos'. Esto la estaba convirtiendo en un zombi", dijo.

"Los medicamentos que se recetaron fueron exagerados, absolutamente exagerados", agregó Reddington.

Dijo que entre octubre pasado y enero, a Lindsay le recetaron 12 medicamentos.

Varios de los medicamentos se prescriben para la depresión, los ataques de pánico, la ansiedad y otros trastornos del estado de ánimo.

Clancy, de 32 años, que estaba de licencia como enfermera de trabajo de parto en el Hospital General de Massachusetts, saltó por una ventana de su casa en Duxbury después de supuestamente atacar a sus hijos.

Clancy permanece en una habitación de hospital de Boston, incapaz de caminar o levantarse de la cama y con un pronóstico incierto, según Reddington, quien dijo que contrató a un toxicólogo para construir su defensa.

Indicó que su cliente no sólo no puede caminar o levantarse de la cama, aunque no usaría la palabra "paralizado", sino que tampoco está en buena "forma emocional", mencionó el tabloide Daily Mail.

Aunque Lindsay parecía ser una madre orgullosa en Facebook, compartió sobre su lucha contra la ansiedad posparto después del nacimiento de su último hijo.

El hospital donde trabaja la madre dijo en un comunicado: "Estamos conmocionados y entristecidos al enterarnos de esta tragedia impensable. Extendemos nuestras más profundas condolencias a todos los afectados por estos eventos devastadores".

Los cargos contra la madre

Está acusada de asesinar a su hija Cora, de 5 años, y a su hijo Dawson, de 3, y de intentar matar a su hijo Callan, de 8 meses, quien luego falleció en un hospital.

El fiscal de distrito de Plymouth, Timothy Cruz, dijo que parecía que todos habían sido estrangulados. Clancy será procesada por cargos que incluyen dos cargos de homicidio y tres por estrangulación y asalto y agresión con un arma mortal por la muerte de sus dos hijos.

Se espera que se agreguen más cargos por la muerte de Callan.

Clancy había compartido previamente en las redes sociales sobre sus luchas con la ansiedad como madre y , según los informes, también sufría de depresión posparto, reportó el The New York Post.

Ella será procesada a través de Zoom el martes, dijo Reddington y afirma que le pedirá al Tribunal de Distrito de Plymouth que permita que Clancy espere el juicio en un hospital o centro de salud mental en lugar de una prisión.

Se difundió que sólo comparecerá ante el tribunal cuando sea físicamente capaz de hacerlo, y su esposo hará una sincera súplica para que la gente perdone a su esposa.

Los amigos de la familia Clancy han establecido un GoFundMe para apoyar a Patrick y ayudarlo a pagar las facturas médicas, las facturas del funeral y las facturas legales.

El suegro de Lindsay, Christopher Clancy, dijo: "Todos estamos desconsolados en este momento".

El jefe de bomberos de Duxbury, Robert Reardon, y el subjefe Brian Monahan emitieron una declaración conjunta en la que instaron a los socorristas a comunicarse si tienen problemas para sobrellevar la situación.

