Para celebrar su reciente boda en Las Vegas, una recién casada llamada Christy transmitió en TikTok las imágenes del apasionado primer beso que compartió con su novio momentos después de que la pareja fuera declarada marido y mujer.

Luego, la sonrojada novia reveló que su nuevo esposo supuestamente también es su padrastro.

"Casarme con mi padrastro fue la mejor decisión que he tomado”, alardea Christy, madre de dos hijos, en el texto en pantalla de su video viral.

En el pie de foto del clip, que ha sacado las impresiones de más de 18 millones de usuarios, la novia vertiginosa estampó el fragmento con el hashtag "#MarryYourMomsEx".

Y, como era de esperar, los atónitos usuarios de TikTok poco pudieron hacer para mantener la paz con respecto al pacto no convencional.

"No creo que pueda llegar a una situación en la que esto suceda y no haya asco”, escribió un comentarista disgustado. “Hay 7 mil millones de personas en el mundo. ¿Por qué?" preguntó otro detractor. “Realmente pasó de 'papá' a ‘papasito’, ¿no es así?", bromeó un espectador. “Nunca debería haber un hombre que pueda decir 'no es así como lo hizo tu mamá'”, intervino otro miembro de la audiencia asustado.

Asimismo, muchos espectadores en línea tenían curiosidad sobre la relación de Christy con su madre, la exesposa del novio.

“¿Soy el único [uno] que se pregunta cómo está tu mamá?”, escribió un espectador preocupado. “¿Mamá no está incluida en 'Girl Code'”, preguntó otro, refiriéndose a la idea de que el ex de una amiga o familiar está eternamente fuera de las opciones para emparejarse.

Sin embargo, en un clip posterior, Christy aseguró a los seguidores que su madre, a quien supuestamente se puede ver en el fondo del video de la boda tomando fotografías de la feliz pareja, apoya plenamente su unión.

“¿Fui 'groomed' [por mi padrastro]? No”, escribió en el subtítulo de la publicación de la secuela. “¿Me crió mi padrastro? No", continuó. “¿Era menor de edad cuando lo conocí? No. ¿Mi mamá y yo todavía hablamos? Sí”, confirmó Christy, y agregó que su madre y su padrastro no tuvieron hijos juntos durante su matrimonio.

