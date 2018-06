Disputan calles de Argentina a favor y en contra del aborto legal

Los alrededores del Congreso de Argentina fueron tomados por grupos que apoyan o rechazan la legalización del aborto, que por primera vez en la historia de este país se discute en la Cámara de Diputados.



Con valla y cordón policial de por medio, ambos sectores comenzaron a llegar desde temprano a los espacios acordados con las autoridades en el centro de Buenos Aires para evitar cualquier tipo de enfrentamiento.



Mientras en el interior del recinto, los diputados discutían la ley de interrupción voluntaria del embarazo sin restricciones hasta la semana 14 de gestación, una incesante marea de pañuelos verdes comenzaba a colmar las avenidas 9 de Julio, De Mayo, Rivadavia y Callao.



El pañuelo verde y atado al cuello, que desde hace 13 años utilizan las mujeres que impulsaron la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se convirtió en el símbolo del movimiento.



En respuesta, las organizaciones católicas que rechazan la legalización del aborto usaron un pañuelo azul con el lema "salvemos las dos vidas".

EFE / M. Guillén



Las diferencias entre la organización y el número de simpatizantes de ambos sectores fueron notorias, ya que mientras llegaban grupos en masa con el pañuelo verde, los espacios destinados a los de pañuelo azul lucían semivacíos.



En el sector de apoyo a la legalización predominaban los jóvenes que exigían separación entre la Iglesia y el Estado, mientras enfrente abundaba gente mayor de 50 años que rezaba para que el derecho al aborto no se aprobara.



Al lema "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir" plasmada en las pancartas feministas, las organizaciones conservadoras replicaron "educación con valores para decidir, ayuda y acompañamiento para no abortar, ninguna vida qué sacrificar".



La guerra de pancartas enfrentaba los mensajes de "Aborto legal, seguro y gratuito", "Educación sexual, laica y científica" y "Aborto legal en el hospital" con otros que advertían que "Aborto es matar", "Sin vida no hay derecho, y sin derechos no hay futuro" y "El aborto es un crimen disfrazado de solución".



En las calles verdes se leía "No es aborto sí o aborto no. Es aborto legal o clandestino", "No estamos todas, faltan las que murieron en abortos clandestinos", y en las azules respondían: "Una solución que prioriza la muerte no es justa", "Legal o ilegal, el aborto mata igual".

AFP / E. Abramovich



Las feministas advertían "Nosotras parimos, nosotras decidimos", "Sin aborto legal no hay ni una menos", "Aborto legal: ahora es cuando" y recordaban a "nuestras hermanas de Irlanda y Polonia" que enfrentaron luchas recientes por este derecho.



Los conservadores aseguraban en tanto que "El aborto es la primera causa de feminicidio del mundo", "Causa depresión severa y triplica el índice de suicidios en mujeres jóvenes" y que con la legalización "los niños con síndrome de Down podrán ser descartados hasta el noveno mes de embarazo".



Ambos grupos realizarán una vigilia, ya que se prevé que la votación para legalizar o no el aborto en Argentina se realizará en la madrugada del jueves, debido a que en el debate participarán más de 100 diputados.



El resultado es incierto, ya que hasta esta tarde había 123 votos en contra, 122 a favor y ocho indecisos que terminarán inclinando la balanza en uno u otro sentido.

LS