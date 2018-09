Dimite la ministra española de Salud por irregularidades en postgrado

La ministra española de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, presentó hoy su dimisión ante la polémica por un curso de posgrado cursado presuntamente de forma irregular en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

"Se ha puesto en duda mi trabajo. Desde el primer minuto he dado explicaciones. He sido transparente y honesta. Como he reiterado, no he cometido ninguna irregularidad. Lo he defendido y seguiré defendiendo con la conciencia muy tranquila"

En rueda de prensa, anunció que comunicó su decisión al presidente Pedro Sánchez, para que este escándalo no influya en el desarrollo del programa de gobierno socialista.

La ministra fue cuestionada al darse a conocer el lunes que cursó un posgrado de Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad Rey Juan Carlos, con ventajas como no asistir a una parte del curso y calificaciones que habrían sido alteradas para aprobarla.

El caso es similar al de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y al actual presidente del opositor Partido Popular (PP) Pablo Casado, también de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

"Se ha puesto en duda mi trabajo. Desde el primer minuto he dado explicaciones. He sido transparente y honesta. Como he reiterado, no he cometido ninguna irregularidad. Lo he defendido y seguiré defendiendo con la conciencia muy tranquila", manifestó Montón.

Enfatizó que decidió renunciar para no afectar al presidente Sánchez en el desarrollo de su gobierno. Montón, quien había tomado el cargo el 7 de junio con el nuevo gobierno socialista, agradeció a los demás ministros y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por su apoyo.

Trascendió que el cargo será ocupado por María Luisa Cardedo, actual alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil.

Se trata del segundo ministro del gobierno de Sánchez que dimite tras de Maxim Huerta, de la cartera de Cultura, quien duró solo cuatro días en el cargo, tras conocerse que en su pasado fue multado por presunto fraude fiscal.

JM