Detienen a policía que era guardaespaldas de la esposa de "El Chapo"

El policía neoyorquino Ishmael Bailey, guardaespaldas de la esposa de "El Chapo" Guzmán el día de su sentencia a cadena perpetua por traficar cientos de toneladas de droga a Estados Unidos, fue acusado de narcotráfico, informó el jueves la policía de Nueva York.

Bailey, de 36 años, que además de ser policía trabajaba como guardia de seguridad, es acusado de siete delitos, entre ellos posesión y venta criminal de una sustancia controlada, así como conspiración y recepción de sobornos, precisó a la AFP un portavoz de la policía de Nueva York.

• Extraditan a EU a presunto narco guatemalteco enlace de "El Chapo"

Ninguna de las acusaciones están vinculadas a Joaquín "El Chapo" Guzmán, el ex jefe del Cártel de Sinaloa, o a su joven esposa Emma Coronel. Según el diario The New York Times, Bailey es acusado de transportar y vender cocaína entre fines de agosto y mediados de septiembre, cuando fue blanco de una operación encubierta.

Bailey, que escuchó la sentencia a cadena perpetua de "El Chapo" sentado junto a Coronel en la corte, a pocos metros del capo, fue suspendido sin sueldo, informó la policía.

• Caen presuntos operadores financieros de "El Chapo" en CDMX

El subjefe de asuntos internos de la policía de Nueva York dijo a periodistas que Bailey sólo fue guardaespaldas de Coronel un día, el 17 de julio pasado, cuando cubrió a un colega de la empresa privada donde trabajaba como guardia de seguridad. "No tuvo contacto directo con 'El Chapo' o su esposa", aseguró.

"No hay lugar para la corrupción dentro de la policía de Nueva York", dijo el jefe de la NYPD, James O'Neill. "Cuando un oficial mancha el escudo que miles llevaron con orgullo antes que él, será considerado responsable ante las más altas esferas de la ley".

JM