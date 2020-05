Detallan tiroteo ocurrido en complejo comercial de Arizona

Un sospechoso fue detenido tras balear al menos a tres personas en un complejo comercial en la ciudad de Glendale, en el condado de Maricopa en Arizona, la noche de este miércoles, según actualizaciones de medios locales difundidas este jueves.

Una de las víctimas se encuentra en estado crítico, mientras que otras dos sufrieron lesiones por las que no peligra su vida, reportó la agente de policía de Glendale, Tiffany Ngalula en una conferencia tras el incidente.

El tiroteo ocurrió la víspera a las 19:25 horas (2:25 GMT de este jueves) en el Westgate Entertainment District, en Glendale. Cuando la policía llegó al complejo comercial, ubicado en el número 6751 del bulevar Sunset, "enfrentó al sospechoso y pudo detenerlo", sin revelar la identidad del presunto atacante hasta el momento.

Según The Wall Street Journal, el implicado previamente difundió un video en donde se autonombró "el tirador de Westgate 2020" y cometería el acto para volver a la "sociedad mala". Descripciones adicionales del video realizadas por el medio Phoenix New Times, afirmaron que el joven se identificó como Armando Junior Hernández.

Este jueves, el complejo de Westgate emitió un comunicado difundido por la cadena CNN en el que se dicen "profundamente preocupados por este incidente y nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias".

"Westgate continuará trabajando estrechamente con el Departamento de Policía de Glendale y la seguridad interna para garantizar mejor la seguridad de nuestros clientes, inquilinos y residentes", dice el comunicado.

Las autoridades de seguridad locales pidieron a las personas, reportadas todavía dentro del complejo comercial hasta las 03:21 de la madrugada (10:21 GMT), resguardarse mientras determinan que no haya más tiradores o víctimas.

Un empleado de un restaurante identificado como Isaac Osuna le dijo a CNN que escuchó al menos cinco disparos antes de ver a las personas huir de la escena. Tras el ataque, el senador estatal de Arizona, Martín Quezada, informó en su cuenta de Twitter haber atestiguado el tiroteo.

"Acabo de presenciar a un terrorista armado con un AR-15 disparando contra Westgate. Hay múltiples víctimas. Vi a dos víctimas con mis propios ojos. No estoy seguro de cuántos otros vi al tirador. Me dijeron que no dijera nada más sobre los detalles hasta que hable con la policía. Estoy bien. Mucha gente conmocionada", difundió en su cuenta la víspera tras el incidente.

En suma, el gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, informó en la misma red social que el departamento de seguridad pública está en contacto con sus homólogos locales. "Estamos monitoreando esto de cerca y el estado está listo para apoyar".

Los centros comerciales al interior de Arizona comenzaron su reapertura el sábado pasado, en medio de la pandemia COVID-19, reportó azcentral.com. Las tiendas al aire libre también fueron reabiertas días antes.

