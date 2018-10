Defensa de "El Chapo" pide aplazar juicio hasta principios de 2019

Los abogados de Joaquín "El Chapo" Guzmán solicitaron de nuevo un aplazamiento del inicio del juicio en su contra, hasta principios del 2019, en un último intento para aplazar un proceso que debe iniciar el próximo 5 de noviembre y para que el que dicen que no podrán estar preparados por la cantidad de información que tienen que revisar.

Uno de los integrantes de la defensa del presunto capo sinaloense, Eduardo Balarezo, explicó en un comunicado remitido a los medios que a pesar de que desearía que el juicio empezara lo antes posible, "estamos extremadamente preocupados de que nuestra habilidad de defenderle de forma vigorosa sea diezmada enormemente por el poco tiempo dado para revisar una cantidad masiva de información vertida recientemente".

"Queremos estar preparados para defenderle adecuadamente y que tenga un juicio justo. Nada más que eso", reiteró.

Las seis horas diarias durante los siete días de la semana que los abogados están hablando con Guzmán es todavía "insuficiente" por la enorme cantidad de documentos.

En una moción presentada ante el juez de la causa, Brian Cogan, los letrados de "El Chapo" detallan la "abrumadora" cantidad de documentos que tienen que evaluar, quejándose de que mucha de la información "critica" les ha llegado hace pocos días.

Además de las 330 mil páginas de documentos y decenas de miles de grabaciones que ya tenían en sus manos, la defensa ha recibido en las últimas semanas nueva información "crucial" que, presentada "tan tarde en el proceso", hacen imposible un buen análisis.

Solo el 5 de octubre recibieron más de 14 mil páginas de documentos provenientes de 13 testigos protegidos que no habían sido identificados antes, elevando la cifra de posibles colaboradores que podrían ser llamados durante el juicio a 132.

Estos últimos documentos no pudieron ser imprimidos hasta el 22 de octubre, el pasado lunes, a escasas dos semanas de la fecha programada para el inicio del juicio. A todo ello hay que añadir que la mayoría de información está en inglés, y el formato con el que está entregado imposibilita usar un programa informático para la traducción directa al español.

Desde hace semanas, la defensa está intentando volver a aplazar el juicio. Cogan les negó la opción dos veces, pero el magistrado decidió programar una audiencia para este lunes y así dirimir el tema, dejando abierta la posibilidad a que se posponga.

La defensa propone varias opciones. La más deseada, que se aplace el inicio del juicio hasta "principios de 2019". De no ser posible, solicitaron que se les dé "al menos un día entero" de preparación después de cada testigo, para asimilar toda la información.

Además, los abogados solicitaron que el juicio no empiece directamente después de la selección del jurado popular, sino que se inicie "dos semanas después" para tener tiempo de preparar la defensa de forma adecuada y contra los testigos que vayan a ser llamados finalmente, y así "no perder el tiempo" analizando información de declarantes que no van a estar en el estrado judicial.

