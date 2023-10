¿Cuánto cuesta viajar a Nueva York, EU?

Cuando llegan las vacaciones millones de personas nos preguntamos cuál sería el lugar perfecto, por lo que investigamos algunos sitios turísticos para visitar y que sean perfectos para disfrutar de la estadía.

Uno de los países que más anhela la gente visitar es sin duda Estados Unidos, pues es una de las naciones que cuenta con grandes ciudades y lugares importantes para conocer.

Entre ellas se encuentra la ciudad de Nueva York, una de las más importantes del país estadounidense, ya que ahí se han grabado un sin fin de películas que han dejado huella, además de encontrar varios monumentos, calles y edificios muy reconocidos como la Estatua de la Libertad, el Puente de Brooklyn, Central Park, el Empire State Building, entre muchos lugares más.

Todo es muy bonito e increíbles, sin embargo, el viajar a Nueva York no es nada barato, pues no solo implica los vuelos de avión y el hospedaje, que de por sí ya son algo caros, pues también la comida, el visitar lugares, el transporte, entre otras cosas no es nada barato.

Esto cuesta viajar a Nueva York

El usuario supersaiyachamp, quien es conocido por realizar viajes a diferentes partes del mundo, publicó un video en su cuenta de TikTok mencionando cuánto dinero cuesta ir a Nueva York, lo cual dijo que no es nada barato.

Aprovechó su viaje para mencionar cuánto dinero había gastado, comenzó mencionando que pagó de hospedaje 1000 dólares que son alrededor de 18 mil pesos, esto para dos personas por 5 días - 4 noches en un hotel céntrico cerca de Times Square.

Sobre el tema del transporte público mencionó que lo más barato es utilizar el metro teniendo que pagar 2 dólares con 95 centavos, lo que equivale a 50 pesos mexicanos, aunque la ventaja es que puedes llegar a cualquier parte de la ciudad utilizándolo.

El tema de la comida es algo que debes tomar muy en cuenta, pues las comidas más baratas te salen en promedio entre 15 y 20 dólares (270 pesos), y aunque aún existen los famosos alimentos que encuentras fácilmente como los hotdogs y las rebanadas de pizza no son nada baratos, pues pagas casi 100 pesos en algo que muy probablemente no te llenes.

La ventaja de Nueva York es que es una de las ciudades que más puedes disfrutar sin tener que pagar alguna atracción, como si lo es en otras del mismo país. Obviamente existen algunos museos o lugares importantes que debes pagar, como la Estatua de la Libertad que cuesta alrededor de 25 dólares para conocerla.

MF