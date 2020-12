Coronavirus: Detectan en San Diego caso de nueva cepa de Covid-19

El gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó este martes el hallazgo de la nueva cepa de Covid-19 que comenzó a circular en Reino Unido, el paciente que dio positivo es residente del condado de San Diego, una ciudad situada a unos 30 minutos de Tijuana.

En conferencia de prensa, Newsom junto con el doctor Anthony Fauci detalló que se trata de un hombre de 30 años, sin que explicaran como adquirió el virus. "Fuimos informados de esta nueva cepa (del Covid-19) que identificamos obviamente del Reino Unidos y en otras partes del mundo, como en California, ayer fue identificado aquí en California, al sur de California", dijo el mandatario estatal.

El doctor Anthony Fauci dijo que esta nueva cepa tiende a propagarse con mayor rapidez pero no hay señales de que cause síntomas más severos, además de no tener casos detectados de reinfección.

California ha sido uno de los estados que concentra el mayor número de contagios en Estados Unidos, como ocurrió inicialmente con Nueva York.

