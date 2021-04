El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este martes que promulgará la ley que permite un nuevo retiro del 10 % de los fondos de pensiones, luego de que el Tribunal Constitucional declaró inadmisible la impugnación presentada por el Gobierno contra el proyecto.

"Como Gobierno, respetamos y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional, sin prejuicio de no compartirla. Por estas razones, promulgaremos hoy la reforma aprobada por el Congreso para permitir los retiros del 10 % de los ahorros previsionales", anunció el mandatario conservador.

El nuevo retiro de pensiones, el tercero desde que comenzó la pandemia, fue aprobado la semana pasada por amplia mayoría en el Parlamento -incluso con votos del oficialismo- como una medida para ayudar a la mermada clase media a enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia.

El Gobierno, bajo el argumento de que la medida hipotecaría las pensiones futuras y dejaría sin fondos a cerca de cinco millones de personas, acudió al Tribunal Constitucional, que este martes falló por siete a tres a favor del nuevo retiro.

"Estábamos convencidos de que esa reforma podía y debía mejorarse (...) pero en la vida hay que saber aceptar las normas y las decisiones del Estado de Derecho", explicó el mandatario en una rueda de prensa, flanqueado por sus principales ministros.

En el Gobierno "no somos indiferentes, no somos ciegos, no somos sordos", agregó para explicar por qué promulgará la ley, al tiempo que descartó cambios en su gabinete y declinó hablar de una "derrota política".

JM