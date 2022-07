Chicago: Detienen a sospechoso de tiroteo durante desfile que dejó cuatro muertos

La policía estadounidense informó esta tarde de lunes sobre la detención de un sospechoso por el tiroteo ocurrido durante el desfile del 4 de Julio en Highland Park, en Illinois que dejó seis muertos, incluyendo un mexicano, y 24 heridos.

Las autoridades habían señalado como persona de interés a Robert "Bobby" Crimo, de 22 años, y habían dicho que conducía un Honda plateado 2010. Lo describieron como "armado y peligroso". El hombre fue detenido "sin incidentes" en la calle 41, en Lake Forest.

De acuerdo con medios como The Daily Beast, Crimo es un rapero aficionado que publicó inquietantes videos en su canal de YouTube, incluida una animación que representa a un tirador fuertemente armado que es abatido por la policía.

La foto que publicó la policía coincide con la de la persona que maneja el canal de YouTube y que responde al nombre artístico de Awake the Rapper. Un oficial dijo que se trataría de la misma persona.

Una cuenta de Instagram perteneciente a Crimo, residente de Higland Park, al norte de Chicago, muestra varios retratos en blanco y negro que le revelan con un tatuaje del número en un lado de la sien y la palabra "Awake" (Despierta) sobre una de sus cejas.

Un vecino que pidió permanecer en el anonimato dijo a The Daily Beast que Crimo recorría el barrio y las reservas naturales cercanas en una bicicleta eléctrica, poniendo a todo volumen música de heavy metal. Solía conducir un coche con la leyenda "pussymobile" escrito en la parte trasera.

"La familia lleva mucho tiempo en la zona", dijo, y añadió que el padre del sospechoso es propietario de un pequeño negocio que se presentó a la alcaldía de Highland Park en 2019, pero perdió.

"En realidad no lo conocemos, pero lo vemos andar por el vecindario", dijo.

VIDEOS PERTURBADORES

Los videos de YouTube son escabrosos. En uno de ellos, titulado "On my Mind", se ve a Crimo en un aula vacía con equipo táctico y sosteniendo la bandera estadounidense. En otro, rapea: "Como un sonámbulo, me abro paso pase lo que pase" junto a fragmentos de imágenes en las que parece estar armado.

Otro video, titulado "Toy Solider", muestra un dibujo animado que comienza con un estudiante enviando mensajes de texto en clase mientras se oye a Crimo rapear "que se joda este mundo". Luego se intercalan imágenes de un tirador fuertemente armado que entra en una escuela, abre fuego y luego se enfrenta a la policía en el exterior. La escena final muestra al tirador tendido en un charco de sangre.

Según el mismo medio, Crimo parecía tener un blog donde también publicaba videos y fotos. En uno de dichos videos, titulado "Smiley Face Solider", Crimo se graba él mismo pintando a un soldado armado con una cara sonriente de dibujos animados de color amarillo en una pared de ladrillo mientras suena de fondo el tema de Star Wars.

Por el momento, el sospechoso detenido no ha sido acusado, a la espera de que las investigaciones indiquen si efectivamente se trata de él.

JM