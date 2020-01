Canadá apoyará a familias de víctimas de avión de Irán

El Gobierno canadiense dará 19 mil dólares a las familias de cada uno de los 57 ciudadanos y 29 residentes permanentes de Canadá que murieron en el derribo de un avión ucraniano en Irán la semana pasada, informó el primer ministro, Justin Trudeau.

El ministro indicó que “todavía espera que Irán compense a las familias, pero por ahora necesitan apoyo para los funerales, viajar a Irán y pagar las cuentas”. Agregó que el dinero que el Gobierno iraní ofrezca será destinado directamente a las familias y no se reembolsará a Canadá.

“Quiero ser claro: esperamos que Irán compense a estas familias, pero me he reunido con ellas. No pueden esperar semanas. Necesitan el apoyo hoy”.

Trudeau también afirmó que las “cajas negras” de la aeronave resultaron muy dañadas y que Irán no cuenta con la experiencia ni el equipo necesarios para analizarlas. Añadió que Francia tiene un laboratorio que podría hacerlo y que existe la necesidad de realizarlo lo más rápido posible. Además, reveló que los restos de las víctimas canadienses aún no llegan a su país, pero espera que eso comience a suceder en los próximos días.

El derribo del vuelo 752 de UIA se produjo poco después de que el Ejército iraní lanzara misiles contra dos bases militares en Iraq utilizadas por las fuerzas armadas estadounidenses en represalia por el asesinato del general Qassem Solimani, comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria.