La basquetbolista estadounidense Brittney Griner, que permaneció detenida en Rusia durante nueve meses, fue liberada hoy jueves en el marco de un intercambio de prisioneros con el traficante de armas ruso Viktor Bout, encarcelado durante diez años en Estados Unidos.

El intercambio tuvo lugar el jueves en el aeropuerto de Abu Dhabi, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en Telegram.

Griner abordó de inmediato un avión rumbo a Estados Unidos.

"Hace unos momentos hablé con Brittney Griner. Está a salvo. Está en un avión. Está de camino a casa", dijo Joe Biden en una breve alocución en la Casa Blanca.

"También quiero agradecer a los Emiratos Árabes Unidos por ayudarnos a facilitar la liberación de Brittney", agregó, y comentó que la atleta tenía "buena moral" a pesar del "trauma" que sufrió.

Su esposa, Cherelle Griner, dijo que estaba "abrumada por las emociones". "Mi familia está completa", señaló, expresando su "agradecimiento" a la administración demócrata.

Otro estadounidense detenido en Rusia, el ex militar Paul Whelan, no fue incluido en el intercambio. "Aunque no logremos asegurar la liberación de Paul, nunca nos rendiremos", dijo Biden.

En un comunicado, su familia afirmó que estaban "felices" por Griner, pero "todavía devastados" por la permanencia de Whelan en una prisión rusa, antes de la Navidad, que la familia pasará "por cuarta vez" sin él.

Detenido en diciembre de 2018 en Rusia, fue condenado en 2020 a 16 años de prisión por "espionaje", condena que el ex militar denunció como fabricada.

"Señor de la guerra"

La deportista afroamericana de 32 años, bicampeona olímpica, fue detenida en febrero en un aeropuerto de Moscú con un vapeador y líquido que contenía cannabis, un producto prohibido en Rusia.

Explicó que lo empleaba para calmar el dolor relacionado con su práctica intensiva de baloncesto, pero en agosto fue sentenciada a nueve años de prisión.

Después de que su apelación fuera rechazada, fue trasladada en noviembre a una colonia penal en Mordovia, en el centro de Rusia. Sus seguidores siempre han denunciado que la atleta fue para Moscú una suerte de rehén para regatear con Washington en medio del conflicto en Ucrania.

El nombre de Viktor Bout había sido mencionado en el verano.

Famoso traficante de armas ruso detenido en Tailandia en 2008, fue condenado a 25 años de prisión en Estados Unidos. Apodado el "traficante de la muerte", su extraordinaria carrera sirvió de inspiración para la película "El señor de la guerra", en la que Nicolas Cage interpreta a un cínico traficante de armas.

Estadounidenses y rusos se acusan mutuamente de detenciones con fines políticos.

Varios intercambios de prisioneros han tenido lugar en el pasado.

En abril, el exmarine estadounidense Trevor Reed, condenado a nueve años de prisión en Rusia por actos de violencia que negó, fue canjeado por un piloto ruso, Konstantin Yaroshenko, encarcelado en Estados Unidos desde 2010 por acusaciones de tráfico de drogas en relación con las FARC colombianas.

SABER MÁS: Basquetbolista de EU es condenada a prisión en Rusia por tráfico de drogas

OF