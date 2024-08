La ex primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina acusó este domingo al Gobierno de Estados Unidos de estar detrás de las multitudinarias manifestación que forzaron a su salida del poder tras semanas de violencia, y la mantienen exiliada en la vecina India.

"Podría haber permanecido en el poder si hubiera dejado San Martín y la Bahía de Bengala a Estados Unidos", dijo Hasina en un mensaje transmitido a sus partidarios de la Liga Awami y republicado por varios medios indios como el digital The Print.

El comentario de la líder tiene de contexto las tensas relaciones con Estados Unidos, y unos supuestos planes de establecer una base aérea en la bahía bangladesí hecho pro Hasina recientemente, según el diario.

Este es el primer mensaje desde su renuncia, el pasado lunes tras semanas de protestas y más de 400 muertos. Hasina también aseguró que abandonó el poder "para no presenciar el saldo de muertes que los radicales querían lograr mediante la violencia".

"Querían obtener poder sobre los cadáveres de los estudiantes, pero yo no lo permití dimitiendo. Podría haberme quedado en el poder entregando la soberanía de la isla de San Martín, permitiendo a Estados Unidos el control de la bahía de Bengala. Insto a mis compatriotas a no dejarse engañar por los radicales”, recoge por su parte el diario The Economic Times.

La conocida como "la dama de hierro" de Bangladés, expresó también su pesar por la presunta muerte de varios dirigentes de la Liga Awami, y el acoso de partidarios tras su renuncia.

"La Liga Awami ha dado la cara una y otra vez. Rezaré por siempre por el futuro de Bangladés, la nación por la que luchó mi padre y el país por el que mi familia dio la vida", añadió la mandataria.

Hasina renunció y huyó del país el pasado día 5 tras semanas de protestas en Bangladés, que comenzaron como un movimiento estudiantil contra un sistema de cuotas al empleo público consideradas como discriminatorias.

Sin embargo, la espiral de violencia causada por una represión policial apoyada por seguidores de la Liga Awami y la respuesta de los estudiantes se transformó en un movimiento de masas que dejó más de 400 muertos y acabaron con el Gobierno.

Mientras que Hasina se encuentra en la vecina Nueva Delhi, Bangladés cuenta con un nuevo gobierno interino liderado por el premio Nobel Muhammad Yunus, que tiene como desafío devolver la estabilidad al país asiático marcado por la revuelta y 15 años de mandato de Hasina

MV